Heute hat Randstad, das weltweit größte Unternehmen für Talente, die Gründung von Randstad Digital bekannt gegeben. Damit soll dem Bedarf von Multinationals aus zahlreichen Branchen nach Technologie-Talenten Rechnung getragen werden. In diesem dynamischen geschäftlichen Umfeld ist Randstad Digital optimal positioniert, um Unternehmen dabei zu helfen, ihre Transformation in großem Maße voranzutreiben. Zu diesem Zweck wird in vier spezialisierten Domains Zugang zu erstklassigen Talenten, Dienstleistungen und Lösungen geboten: Customer Experience, Cloud Infrastruktur, Daten Analytics sowie Digital Product Engineering. Randstad Digital mit seiner innovativen Strategie und global integrierten Organisation wird geleitet von Venu Lambu, der im Januar 2023 ernannt wurde.

"In der Arbeitswelt dominieren drei Trends: Mangel an Talenten, steigender Bedarf bei Kunden und schnelle Digitalisierung. Deshalb möchte Randstad ein zugängliches und hochgradig spezialisiertes Unternehmen für Talente sein. Wir möchten Unternehmen mit spezialisierten Arbeitskräften und maßgeschneiderten Lösungen unterstützen, dabei partnerschaftlich mit ihnen zusammenarbeiten und sie im Hinblick auf weiteres Wachstum beraten. Immer mehr Unternehmen benötigen Unterstützung bei ihrer digitalen Transformation. Deshalb bündeln wir unsere globalen Angebote im Bereich digitale Talente. Mit Randstad Digital, unserem neuen, global agierenden Unternehmenszweig, weiten wir für unsere Kunden die Technologie aus und wollen die bevorzugte Anlaufstelle für digitale Talente werden," sagte Randstad CEO, Sander van 't Noordende.

Randstad Digital spiegelt Jahrzehnte an digitaler Erfahrung und Know-how wider. Die weltweit vorhandenen Fähigkeiten werden unter einer Marke gebündelt. So können Strategie und Aktionsradius erweitert werden, der Zugang zu Talenten wird erleichtert und die Flexibilität erhöht.

"Unternehmen vertrauen Randstad, wenn es um die schwierigsten Herausforderungen geht. Ich gehe davon aus, dass Randstad Digital sich dank des flexiblen Geschäftsmodells permanent an die Bedürfnisse der Kunden und die geschäftlichen Bedingungen anpassen kann," sagte Venu Lambu, CEO von Randstad Digital. "Unser Unternehmen ist optimal positioniert, um Kunden mithilfe von umfassendem Know-how bei der Transformation zu unterstützen und Projekten zu Erfolg zu verhelfen. Für uns bei Randstad stehen Talent und Digital an erster Stelle, denn dadurch werden sich Unternehmen in der nächsten Phase der Transformation abheben. Und wir möchten ihnen die Talente, digitalen Lösungen und Dienste zur Verfügung stellen, die sie für ihren Erfolg benötigen."

Das Angebot von Randstad Digital für Unternehmen

Randstad Digital verfolgt keine standardisierte Herangehensweise, sondern versteht sich als globaler Partner für maßgeschneiderte, zukunftsorientierte Lösungen. Dank umfassender Kenntnisse, geordnet nach vier Service-Linien, unterstützt Randstad Digital seine Kunden auf lokaler und globaler Ebene, unabhängig von der Komplexität des Projekts. Es kann sich dabei um eine Aufstockung des Personalbestandes, die Einschaltung des globalen Talentcenters von Randstad, wenn spezielle Kenntnisse erforderlich sind, oder die Bereitstellung von verwalteten Lösungen handeln. Dank der globalen Talentcenter können Kunden ihre Geschäftstätigkeit schnell ausweiten oder verringern, indem sie Experten aus aller Welt und aus den unterschiedlichsten Bereichen einschalten, wenn eigene Personalkapazitäten nicht ausreichen. So lässt sich auch ein Mangel an Fachkräften ausgleichen, wenn diese im Heimatland nicht verfügbar sind.

Randstad Digital ist ein Hub für Tech-Talente mit Fachkenntnissen. Die Randstad Digital Academy sorgt für deren ständige Fort- und Weiterbildung durch Schulungen. Das Arbeiten in einem agilen, leistungsstarken Team, wo Innovation und problemlösendes Denken im Vordergrund stehen, und topaktuelle globale Projekte sind ein Schritt vorwärts in der Karriere.

"Das Versprechen von Randstad Digital ist nicht beschränkt auf die Gegenwart, sondern zielt auf die Zukunft der geschäftlichen Transformation. Wir kennen die Herausforderungen für moderne Unternehmen ganz genau und bieten eine transformative Partnerschaft, die unseren Kunden trotz Unsicherheit und ständigem Wandel Erfolg ermöglicht," sagte Lambu.

Über Randstad Digital

Randstad Digital versteht sich als vertrauenswürdiger Partner für die digitale Transformation. Dies geschieht durch die Bereitstellung von global verfügbaren Talenten, Kapazitäten und Lösungen in vier Domains. Dank der Talent-Lösungen können Teams je nach Bedarf erweitert oder verkleinert werden. Darüber hinaus haben die Kunden weltweit Zugriff auf Fachkräfte, die zu ihrer Technologie passen. Wir legen den Schwerpunkt auf verwaltete Lösungen, damit Unternehmen schnell und effizient ihre Ziele erreichen können. Wir bieten vier Service-Linien: Customer Experience, Cloud Infrastruktur, Daten Analytics sowie Digital Product Engineering. Darüber hinaus besteht die Wahl zwischen drei Modellen: Talent-Service, globale Talentcenter und verwaltete Lösungen.

Randstad Digital wurde am 30. August 2023 unter dem Dach von Randstad gegründet. Dabei handelt es sich um das weltweit größte Unternehmen für Talente, das für viele Unternehmen ein bevorzugter Partner ist. Randstad hat profunde Kenntnisse über den Arbeitsmarkt und hilft Unternehmen, das Personal zu finden, welches sie für ihren Erfolg benötigen. Unsere 46.000 Mitarbeiter auf der ganzen Welt sind gesellschaftlich relevant, da sie Menschen helfen, ihre wahren Potenziale im Laufe ihrer beruflichen Karriere zu entwickeln.

Randstad wurde 1960 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Diemen, Niederlande. 2022 haben wir in unseren 39 Märkten mehr als zwei Millionen Menschen zu einem Job verholfen, mit dem sie zufrieden waren. Und wir haben 230.000 Kunden im Hinblick auf deren Personalbedarf beraten. Unser Umsatz belief sich auf €27,6 Milliarden. Randstad N.V. ist an der Euronext in Amsterdam notiert. Mehr Informationen finden Sie unter: www.randstad.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230829064181/de/

Contacts:

Ariel Bashi, Weber Shandwick, newsrandstaddigital@webershandwick.com