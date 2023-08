Köln (ots) -Der WDR baut sein Nachrichten-Angebot am Wochenende aus: Künftig wird es samstags und sonntags auf wdr.de, in der App WDR aktuell und im WDR Fernsehen noch mehr Nachrichten und Geschichten aus NRW geben. Parallel zur Erweiterung des digitalen Angebots wird "WDR aktuell" vom 3. November 2023 an samstags und sonntags im WDR Fernsehen senden, jeweils von 12:45 bis 13:00 Uhr und von 16:00 bis 16:15 Uhr.Stefan Brandenburg, Chefredakteur "Aktuelles" im WDR: "Wir freuen uns, 'WDR aktuell' mit unserem crossmedialen Newsroom weiter ausbauen und stärken zu können. Mit dem neuen Angebot wollen wir an den Erfolg der Wochenausgaben anknüpfen - und die Menschen noch besser über das informieren, was für NRW wichtig ist."Produziert wird "WDR aktuell" wie gewohnt aus dem WDR-Newsroom - mit aktuellen Beiträgen aus den Landesstudios.Auch auf wdr.de und in der App WDR aktuell wird es ein größeres Angebot mit Infos aus NRW geben. Das Ziel: noch mehr regionale Informationen für den Westen, auch am Wochenende. Möglich wird dies durch Umstrukturierungen in den Landesstudios, die bereits zum 1. Juni neu organisiert wurden und das Geschehen im ganzen Land abbilden."WDR aktuell" ist das kompakte Informationsmagazin für Nordrhein-Westfalen. Im Jahr 2022 erreichte die Abendausgabe um 18:00 Uhr im Durchschnitt 8,4 Prozent der Zuschauer:innen in Nordrhein-Westfalen. Mit mehr als einer halben Million Zuschauer:innen und einer Reichweite von 14,3 Prozent in NRW verzeichnete die Sendung am 11. Februar ihren Höchstwert in 2022.Besuchen Sie auch die WDR Presselounge unter www.presse.wdr.deFotos unter www.ard-foto.dePressekontakt:WDR KommunikationTel.: 0221 220 7100Email: kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/5591762