Johnson & Johnson passt Jahresausblick an - Abspaltung des Konsumgütergeschäftes

Der Pharmazie- und Konsumgüterhersteller aus New Jersey passte im Zuge der Abspaltung des Konsumgütergeschäftes seinen Jahresausblick für 2023 an. Kurz nach Eröffnung der NYSE notierte der Aktienkurs leicht über dem Schlusskurs des Vortages.



Im November 2021 begann die Abspaltung der sogenannten "Consumer Health Businesses" Sparte. Unter dem neuen Namen Kenvue bracht Johnson & Johnson das neu gegründete Unternehmen durch einen IPO an die Börse, behielt aber bis vor kurzem die größten Anteile (über 90%) bei sich. Mitte August bot das Pharmaunternehmen seinen Aktionären an, Bestandsaktien in einem Verhältnis von 1:8,0324 mit Aktien der neuen Aktiengesellschaft zu tauschen. Kurz danach wurde das Ergebnis vorgestellt. Viele nutzen das Tauschangebot, was dazu führte, dass der Anteil des ehemaligen Mutterkonzerns an Kenvue auf 9,5% sank.



Nach dem durchgeführten Spinn-Off passt Johnson & Johnson seinen Ausblick teilweise nach oben an. So geht der Konzern von einem bereinigten EPS-Wachstum für das Jahr 2023 (YoY) von 12,5% aus. Inclusive der "Consumer Health" Sparte war man im Juli noch von 5% ausgegangen.







Quelle: HSBC