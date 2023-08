DJ MÄRKTE EUROPA/Börsen nach US-Daten erholt - Euro steigt

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach neuen US-Konjunkturdaten machen Europas Börsen Boden gut. Das US-BIP ist in der Zweitlesung weniger stark gestiegen und hat die Erwartungen verfehlt. Auch sind PCE-Deflator wie auch BIP-Deflator weniger deutlich gestiegen als in der Erstveröffentlichung. Auch wurden laut ADP-Bericht im August weniger Stellen geschaffen als gedacht. Die Gemengelage deutet auf einen nachlassenden Druck auf die US-Notenbank, die Geldpolitik weiter zu verschärfen. Der DAX notiert kaum verändert bei 15.929 Punkten, für den Euro-Stoxx-50 geht es 0,1 Prozent auf 4.330 Punkte nach oben. Der Euro baut die Gewinne aus auf rund 1,0940 Dollar.

Die Märkte reagieren derweil nicht auf den stärker als erwartet ausgefallenen Anstieg der deutschen Verbraucherpreise. Diese sind im August um 0,3 Prozent gegenüber dem Vormonat gestiegen und damit stärker als die prognostizierten 0,2 Prozent. Nach den kräftiger als gedacht gestiegenen Länderpreisen ist die Lesung allerdings keine Überraschung mehr aus Marktsicht. "Der Weg nach unten ist steinig", kommentiert HQ Trust. Man könnte wie in der Physik von einem Trägheitsmoment der Inflation sprechen, das der Verbraucher derzeit zu spüren bekommt. "Der Rückgang der Inflationsrate im größten Euroland ist so schwach, dass die EZB eher zu weiteren Zinssteigerungen tendieren wird", heißt es.

Örstedt könnte Stimmung zu Windparks belasten

Die Aktien der Windenergie-Branche stehen unter Druck. Grund sind mögliche Abschreibungen bei Örstedt (-25%) aus Dänemark über rund 730 Millionen Dollar. Der weltweit größte Betreiber von Offshore-Windparks spricht neben dem Zinsanstieg von Problemen mit seinen Zulieferern, die ihren Lieferverpflichtungen nicht nachkämen. Die Analysten der Citi kommentieren, dies seien keine guten Nachrichten für die ohnehin geschwächte Aktie von Örstedt und generell das Offshore-Geschäft. Für die Aktie von RWE geht es um 4 Prozent nach unten, deren RWE Offshore Wind GmbH ist gemessen an der Gesamtkapazität von Offshore-Windparks weltweit auf Platz 2, Siemens Energy verlieren 3 Prozent. Vestas fallen um 5,8 Prozent.

Die Aktien von Stadler Rail legen um 5,7 Prozent zu. Mit Blick auf die Zahlen zum ersten Halbjahr konstatieren die Analysten der Citi, dass der Schweizer Hersteller von Schienenfahrzeugen Aufträge mit einem Volumen von 4,7 Milliarden Franken eingefahren habe, dieser Wert liege 20 Prozent oberhalb des Visible-Alpha-Konsens. Dies entspreche einem Book-to-Bill-Verhältnis von 3,6. Der Umsatz habe um 16 Prozent unter dem Konsens gelegen, während die EBIT-Marge um 20 Basispunkte über der Konsens-Schätzung ausgefallen sei. Stadler habe seine Prognose für 2023 weitgehend beibehalten.

Positiv werden die Zahlen des britischen Versicherers Prudential (+2,6%) gewertet. Die Halbjahresergebnisse seien etwas besser ausgefallen und die Einführung neuer Finanzziele würden stützen, so die Analysten der Citi. Gut sehe es besonders bei den Prämien und dem Neugeschäft aus.

Die Ergebnisse von Brunello Cucinelli im ersten Halbjahr 2023 haben den UBS-Analysten zufolge die Erwartungen übertroffen und deuten auf eine verbesserte Rentabilität hin. Der operative Gewinn für das erste Halbjahr betrug 88 Millionen Euro und habe damit 22 Prozent über dem Konsens gelegen. Der Ausblick für 2023 sei auf ein Umsatzwachstum von rund 19 Prozent angehoben worden und liege damit nun auf Höhe der Markterwartung. Brunello Cucinelli gewinnen 6,7 Prozent.

Eramet brechen nach dem Militärputsch in Gabun an der Pariser Börse um 15,6 Prozent ein. Dort haben Soldaten nach eigenen Angaben die Regierung gestürzt, wie die ARD-Tagesschau berichtet. Eine Gruppe hochrangiger Offiziere erklärte demnach, sie habe die Macht in dem afrikanischen Land übernommen. Der französische Bergbaukonzern, der in Gabun Manganerz abbaut, hat seine Operationen in dem Land gestoppt.

FFO von Aroundtown besser als erwartet

Der Rückgang bei den FFO von Aroundtown (+10,9%) ist laut Baader Helvea im ersten Halbjahr geringer ausgefallen als von den Analysten erwartet. Angesichts der robusteren operativen Entwicklung habe das Unternehmen den Ausblick für die FFO 2023 leicht angehoben.

Delivery Hero verlieren 11 Prozent, die Bruttogewinnmarge für das erste Halbjahr liegt mit 6,5 Prozent unter der Konsenserwartung von 6,6 Prozent und der RBC-Prognose von 6,7 Prozent.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 4.329,73 +0,1% 3,26 +14,1% Stoxx-50 3.989,42 +0,1% 2,90 +9,2% DAX 15.928,80 -0,0% -2,08 +14,4% MDAX 27.577,49 -0,3% -87,44 +9,8% TecDAX 3.156,72 -0,0% -0,57 +8,1% SDAX 13.313,80 +0,4% 55,28 +11,6% FTSE 7.492,78 +0,4% 27,79 +0,2% CAC 7.388,05 +0,2% 14,62 +14,1% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 2,53 +0,02 -0,04 US-Zehnjahresrendite 4,10 -0,02 +0,22 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:20 Di, 17:25 Uhr % YTD EUR/USD 1,0937 +0,5% 1,0874 1,0845 +2,2% EUR/JPY 159,32 +0,4% 159,06 158,37 +13,5% EUR/CHF 0,9575 +0,2% 0,9559 0,9547 -3,3% EUR/GBP 0,8589 -0,2% 0,8610 0,8600 -2,9% USD/JPY 145,66 -0,2% 146,26 146,04 +11,1% GBP/USD 1,2732 +0,7% 1,2630 1,2613 +5,3% USD/CNH (Offshore) 7,2899 +0,1% 7,2989 7,2863 +5,2% Bitcoin BTC/USD 27.393,83 -0,9% 27.447,89 27.341,24 +65,0% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 81,88 81,16 +0,9% +0,72 +4,6% Brent/ICE 85,87 85,49 +0,4% +0,38 +3,9% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 35,80 35,20 +1,7% +0,60 -57,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.947,43 1.937,61 +0,5% +9,82 +6,8% Silber (Spot) 24,85 24,78 +0,3% +0,07 +3,7% Platin (Spot) 978,95 981,00 -0,2% -2,05 -8,3% Kupfer-Future 3,81 3,82 -0,1% -0,01 -0,2% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

