Airbus hat soeben eine neue Montagehalle für das Modell A321XLR in Hamburg eröffnet, was die Produktionskapazität steigert und die Herstellung von Flugzeugrümpfen erhöht. Für die Airbus-Aktie geht es daher zur Wochenmitte leicht aufwärts. Damit knüpft das Papier an die vorangegangenen Kursgewinne an und setzt seine Erholungsrally fort. Das Unternehmen plant, die Produktion des A321XLR auf 75 Maschinen ...

