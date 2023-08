Der Sportdaten-Anbieter Sportradar wird im September an zwei Investoren-Konferenzen teilnehmen, nämlich an der Global Technology Conference 2023 von Citi am 6. September 2023 in New York City sowie auch am 7. September an der Gaming- und Lodging-Konferenz der Bank of America im Bank of America Tower ebenso in New York City. Das Unternehmen gibt auch einen Ausblick auf das 3. und 4. Quartal: Das dritte Quartal 2023 dürfte etwa 43 % des Umsatzes im zweiten Halbjahr und 52 % des bereinigten EBITDA im zweiten Halbjahr ausmachen. Das vierte Quartal 2023 dürfte etwa 57 % des Umsatzes im zweiten Halbjahr und 48 % des bereinigten EBITDA im zweiten Halbjahr ausmachen, so das Unternehmen. Die Guidance für 2023 wird bestätigt: Der Umsatz dürfte zwischen 902,0 und ...

