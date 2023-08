Die Analysten von Raiffeisen Research meinen in einer Kurzmitteilung zu den Zahlen der VIG: "Der Umsatz aus Versicherungsdienstleistungen, eine Kennzahl, die die Bruttoprämien nach den bisherigen Berichtsstandards ersetzt, stieg auf EUR 5.380 Mio. (+13,7 %), wobei in allen Märkten ein starkes Wachstum verzeichnet wurde. Der gemeinsame Nenner war ein starkes Wachstum in den Sparten Non-Life (+13,1 %) und Life/Health (+16,2 %). Die Erstkonsolidierung ehemaliger Aegon-Aktiva (d.h. Alfa in Ungarn und Viennalife in der Türkei) zusammen mit einer positiven Entwicklung des zugrunde liegenden Geschäfts untermauerten den deutlichen Anstieg in den Segmenten Extended CEE (+21,8 %) und Special Markets (+75,1 %). Das Nettoveranlagungsergebnis stieg auf EUR 233 Mio. (H1 22: EUR ...

Den vollständigen Artikel lesen ...