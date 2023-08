Mehr Produktivität und Nachhaltigkeit für kleinere Karosseriewerkstätten

PPG (NYSE: PPG) kündigte heute die Einführung der Software PPG LINQ Color und des PPG MAGICBOX Karosserieassistenten für intelligenteres kabelloses Mischen in Kfz-Werkstätten bekannt. Die richtungweisenden Tools sind die neuesten Komponenten der digitalen End-to-End-Lösung PPG LINQ für die weltweite Reparaturlackbranche, die die Produktivität und Nachhaltigkeit von Karosseriewerkstätten verbessern.

The PPG MAGICBOX smart device eliminates the need for specialized computers in the mixing room by delivering a PPG patented body shop assistant, connectable to new and existing USB scales in body shops. (Photo: Business Wire)

Mit PPG LINQ können Reparaturkunden ihren Reparaturprozess optimieren, indem sie die Cloud-basierte Plattform von PPG und die damit verbundenen digitale Hardwarekomponenten, Softwarelösungen und Dienstleistungen nutzen. Der PPG MagicBox Karosserieassistent ist ein kleines, aber hocheffektives Gerät, das die Umgebungsbedingungen in Mischräumen übermittelt und die Mischformeln direkt von der PPG LINQ Color-Software erhält. Diese neuen Tools erweitern das digitale Ökosystem auf kleinere Karosseriewerkstätten, die bisher nicht von der PPG LINQ-Lösung profitieren konnten.

Das PPG LINQ-System bietet Vorteile wie eine schnellere Farbabstimmung über jedes internetfähige Gerät, weniger Nacharbeiten und Verzicht auf Sprühkarten, schnelleres und effizienteres Mischen von Lacken und weniger Abfall im Vergleich zu herkömmlichen Reparaturverfahren.

"In Kombination mit unseren branchenführenden Lackprodukten kann unser digitales PPG LINQ-Ökosystem dazu beitragen, die Gesamtproduktivität von Karosseriewerkstätten um 15 zu steigern", so Chancey Hagerty, PPG Senior Vice President, Automotive Refinish. "Bezogen auf den Zeitraum zwischen der Schlüsselübergabe an die Werkstatt bis zur Abholung des Autos durch den Kunden kann diese Werkstatt im Vergleich zu einem herkömmlichen Reparaturverfahren eine verbesserte Produktivität, weniger Abfall und höhere Nachhaltigkeit erreichen."

Die Einführung der Softwarelösung PPG LINQ Color und des Karosserieassistenten PPG MagicBox folgt auf eine Reihe von Produkten des digitalen PPG LINQ-Ökosystems, darunter die Software PPG VISUALIZID, das Spektralphotometer PPG DIGIMATCH und das PPG MOONWALK®-System das preisgekrönte automatisierte Farbmischsystem des Unternehmens, das seit 2019 auf dem Markt ist.

"Tausende von Karosseriewerkstätten rund um den Globus nutzen bereits PPG MoonWalk, PPG VisualizID und PPG DigiMatch", berichtet Alban d'Epenoux, PPG Global Marketing Director, Automotive Refinish. "Die neue Software PPG LINQ Color und die PPG MagicBox steigern die Produktivität der bestehenden Nutzer und Tausender weiterer Karosseriewerkstätten, die ihre Geschäftsleistung mit den besten digitalen Lösungen auf dem Markt steigern wollen."

Weitere Informationen über die digitale Lösung PPG LINQ unter https://ppglinq.com.

Wir bei PPG (NYSE: PPG) setzen uns jeden Tag dafür ein, die Lacke, Beschichtungen und Materialien zu entwickeln und bereitzustellen, auf die unsere Kunden seit über 140 Jahren vertrauen. Durch Engagement und Kreativität überwinden wir die größten Herausforderungen unserer Kunden und arbeiten eng mit ihnen zusammen, um den richtigen Weg zu finden. Mit Hauptsitz in Pittsburgh produzieren und forschen wir in mehr als 70 Ländern und erzielten 2022 einen Nettoumsatz von 17,7 Mrd. US-Dollar. Wir beliefern Kunden in den Segmenten Bauwesen, Konsumgüter, Industrie und Transport sowie Aftermarkets. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.ppg.com.

