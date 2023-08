Mehr zum Hebel der Woche, dem neuen Börsendienst von Lars Wißler, gibt es hier: https://tinyurl.com/2n4t682d "Buy the rumour, sell the news", so lautet eine altbekannte Börsenweisheit. Ein Phänomen, dass auch bei den mit Spannung erwarteten Quartalszahlen von Nvidia in der vergangenen Woche zu beobachten war. Woran es liegt, dass der Markt häufig schon vor einem wichtigen Ereignis stark steigt und warum es anschließend zu Gewinnmitnahmen kommen kann, erklärt der Chef der Börsendienste Aktie der Woche und Hebel der Woche im Interview. Kritisch sieht Wißler hingegen extreme Marktbewegungen wie im Fall des Autobauers VinFast. Die Rallye der E-Auto-Aktie sei einzig von der Hoffnung getrieben, dass sich der Automarkt grundlegend ändern wird. Eine riskante Wette, meint der Experte. Das und mehr im Video!