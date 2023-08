Vaduz (ots) -Bildungsministerin Dominique Hasler hat am Mittwoch, 30. August 2023 im Regierungsgebäude die liechtensteinische Delegation für die EuroSkills verabschiedet. Die Europameisterschaft der Berufe findet dieses Jahr vom 5. bis 9. September 2023 in Danzig/ Polen statt.Bei den 8. EuroSkills nehmen 600 junge Berufsleute aus 32 Ländern teil. Sie treten in 43 verschiedenen Berufen an. Liechtenstein wird durch Silas Messmer (CNC-Fräser; Experte: Claudio Nigg) und Julian Büchel (Elektroinstallateur; Experte: Severin Holderegger) vertreten. Der Berufswettbewerb findet alle zwei Jahre statt. Die jungen Fachkräfte messen ihre Fertigkeiten in den einzelnen Berufen unter Einhaltung anspruchsvoller internationaler Standards. Liechtenstein hat 2021 erstmals an den EuroSkills in Graz teilgenommen.Die Bildungsministerin wünschte der Delegation bei der Verabschiedung viel Erfolg und Freude: "Die EuroSkills sind eine grossartige Gelegenheit, unser Land und unseren Bildungsstandort in Europa zu präsentieren. Und ihr, geschätzte Teilnehmende, werdet unser Land dabei vertreten, wofür ich euch herzlich danke."Pressekontakt:Ministerium für Äusseres, Bildung und SportSusanne AebiT +423 236 60 44Susanne.Aebi@regierung.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100910694