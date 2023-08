Wie Starr Insurance heute bekannt gab, ist Christopher Magee als Vice President, International Head of Financial Lines and Professional Liability zu Starr gewechselt. In dieser neuen Position wird Magee den Ausbau des Geschäfts außerhalb der USA und die Unterstützung der Kunden beim weltweiten Risikomanagement leiten.

Chris bringt mehr als 25 Jahre Erfahrung im Management von Finanzdienstleistungen bei großen multinationalen US-Versicherungsunternehmen in den USA, Kanada, Großbritannien und der Schweiz mit. Im Verlauf seiner Karriere hat er sich auf finanzielle und berufliche Haftungsrisiken spezialisiert.

Chris hat die University of Rhode Island absolviert und ist vor kurzem aus London nach New York City umgezogen, wo er von nun an tätig sein wird.

Über Starr Insurance

Starr Insurance (oder "Starr") ist ein Marketingname für die Versicherungs- und Reiseversicherungsgesellschaften und Tochtergesellschaften von Starr International Company, Inc. sowie für das Investmentgeschäft von C.V. Starr Co. und deren Tochtergesellschaften. Starr ist eine führende Versicherungs- und Investmentgesellschaft, die auf sechs Kontinenten vertreten ist. Über ihre operativen Versicherungsgesellschaften bietet Starr Sach-, Unfall- und Krankenversicherungsprodukte sowie eine Reihe von Spezialversicherungen an, darunter Luftfahrt-, Schifffahrts-, Energie- und Excess Casualty Insurance. Die in den USA, auf den Bermudas, in China, Hongkong, auf Malta, in Singapur, Großbritannien und der Schweiz ansässigen Versicherungsgesellschaften von Starr wurden von A.M. Best jeweils mit dem Rating "A" (ausgezeichnet) eingestuft. Das Lloyd's Syndicate von Starr wurde von Standard Poor's mit dem Rating "A+" (stark) bewertet.

Besuchen Sie uns unter www.starrcompanies.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn und Twitter.

