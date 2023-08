Dies unterstreicht das Engagement von Belkin, verantwortungsvollere Wege zur Herstellung von Produkten zu finden

Heute zeichnete die Business Intelligence Group Belkin als Gewinner des 2023 Sustainability Awards-Programms aus und würdigte Belkins Umstellung auf Post-Consumer-Recycling-Kunststoff (PCR) in der Kategorie "Sustainability Initiative of the Year". Mit den Nachhaltigkeitspreisen werden Menschen, Teams und Organisationen ausgezeichnet, die Nachhaltigkeit zu einem integralen Bestandteil ihrer Geschäftspraktiken oder ihrer allgemeinen Mission gemacht haben.

In den letzten 12 Monaten hat Belkin eine bewusste, methodische Entscheidung getroffen, um Plastikabfälle von Verbrauchern zu sammeln und sie für die Herstellung neuer Produkte wiederzuverwenden. Belkin ist bestrebt, neue, verantwortungsvoll entwickelte Produkte auf den Markt zu bringen und gleichzeitig bestehende, großvolumige Portfolios im Katalog zu überarbeiten, indem PCR-Kunststoffe, 100 plastikfreie Verpackungen und kleinere Verpackungsgrößen eingeführt werden. In der ersten Phase, die Anfang dieses Jahres begann, stellt Belkin 17 seiner beliebtesten Produkte auf einen PCR-Anteil von mindestens 72 um, ohne dabei Kompromisse bei Qualität, Haltbarkeit und Sicherheit einzugehen.

"Wir sind stolz darauf, Belkin für seine Nachhaltigkeitsbemühungen auszuzeichnen und anzuerkennen", sagte Maria Jimenez, Chief Nominations Officer, Business Intelligence Group. "Unsere Jury war sich sicher, dass ihre Vision und Strategie auch in Zukunft Ergebnisse für eine sauberere und nachhaltigere Welt liefern wird. Herzlichen Glückwunsch!"

Über Belkin

Belkin ist ein führender Anbieter von Zubehör, der seit 40 Jahren Lösungen für Stromversorgung, Schutz, Produktivität, Konnektivität, Audio, Sicherheit und Heimautomatisierung für eine breite Palette von Unterhaltungselektronik- und Unternehmensumgebungen liefert. Die Produkte von Belkin, die in Südkalifornien entwickelt und in mehr als 100 Ländern der Welt verkauft werden, ermöglichen es den Menschen, jeden einzelnen Tag besser zu nutzen, sei es zu Hause, bei der Arbeit oder bei einem neuen Abenteuer. Im Jahr 2018 fusionierte Belkin International mit Foxconn Interconnect Technology, um seinen globalen Einfluss zu stärken und gleichzeitig seinen Fokus auf Forschung und Entwicklung, Gemeinschaft, Bildung und Nachhaltigkeit beizubehalten. Belkin lässt sich immer wieder von den Menschen und dem Planeten, auf dem wir leben, inspirieren.

Über die Business Intelligence Group

Die Business Intelligence Group wurde mit dem Ziel gegründet, wahre Talente und herausragende Leistungen in der Geschäftswelt zu erkennen. Im Gegensatz zu anderen Branchenauszeichnungsprogrammen beurteilen Führungskräfte aus der Wirtschaft, die über Erfahrung und Wissen verfügen, die Programme. Das firmeneigene und einzigartige Bewertungssystem der Organisation misst selektiv die Leistung in verschiedenen Geschäftsbereichen und belohnt dann diejenigen Unternehmen, deren Leistungen über denen ihrer Mitbewerber liegen.

