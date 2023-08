Weiterentwickelte und verbesserte Family Safety App für neue und aktuelle Abonnenten erhältlich

Smith Micro Software, Inc. (NASDAQ: SMSI) (Smith Micro) gab heute bekannt, dass ein bedeutender US-amerikanischer Carrier eine aktualisierte Version seiner Family-Safety-Anwendung eingeführt hat, die nun die SafePath Digital Family Lifestyle Flaggschiff-Plattform von Smith Micro nutzt. Die Einführung bedeutet den Höhepunkt einer monatelangen Arbeit zur Bereitstellung der gesamten App-Funktionalität mithilfe der SafePath-Plattform, um den Weg für eine einheitliche App-Erfahrung für die Verbraucher zu ebnen, wobei gleichzeitig branchenführende digitale Family-Safety-Merkmale zur Verfügung gestellt werden.

"Die Sicherheit der Familien aufrecht erhalten bedeutet das Herzstück unserer SafePath-Plattform und verkörpert die Mission, die uns antreibt", so William W. Smith, Jr., President und CEO von Smith Micro. "Ich bin äußerst erfreut, die Einführung einer weiterentwickelten Family-Safety-Anwendung, die auf SafePath basiert, von diesem bedeutenden Tier-1-Carrier ankündigen zu dürfen. Dies bedeutet einen bemerkenswerten Meilenstein für Smith Micro, der aufgrund unserer starken kollaborativen Partnerschaft erst ermöglicht wurde. Die Verbesserungen dieses Produkts hieven eine bereits gute App auf ihre nächste Ebene und bieten den Abonnenten nun umfangreiche neue Merkmale und Funktionalitäten."

"Familien sind wesentlich sowohl für den Carrier als auch Smith Micro und es ist von zentraler Bedeutung, Ressourcen zur Verfügung zu stellen, die dazu beitragen, ihre Sicherheit in der heutigen vernetzten Welt zu gewährleisten", so Smith. "Ich finde den Enthusiasmus und das Engagement rund um diese Einführung sehr ermutigend. SafePath bietet führende digitale elterliche Kontrolle und Ortsbestimmungstechnologie, um Familien zu unterstützten, fundierte Entscheidungen treffen zu können, die ein ein erhöhtes Schutzniveau sowohl in der digitalen als auch in der natürlichen Welt bieten."

Über SafePath

Zusammengesetzt aus SafePath Family, SafePath IoT, SafePath Home und SafePath Drive, bietet die SafePath-Plattform umfassende und benutzerfreundliche Tools, um die digitale Lebensart zu schützen und angeschlossene Geräte mithilfe einer einzigen Anwendung zu verwalten. Als eine Carrier-Grade-White-Label-Lösung versetzt SafePath die Mobilfunk- und Kabelnetzbetreiber in die Lage, voll funktionsfähige Marken-Family-Safety-Lösungen, die On-Demand-Dienste bieten, wie etwa Ortsbestimmungen, elterliche Kontrolle, Bildschirmzeitmanagement und Fahrerüberwachung für Mobilfunkteilnehmer auf den Markt zu bringen. Den Endverbrauchern als Mehrwertdienste zur Verfügung gestellt, ermöglichen SafePath-basierte Lösungen neue Ertragsmöglichkeiten für Service-Provider, wobei sie die Markenaffinität steigern und die Kundenbeziehung festigen. Weitere Informationen finden Sie unter smithmicro.com/safepath.

Über Smith Micro Software, Inc.

Smith Micro Software bietet Lösungen, die das Mobilfunkerlebnis einfacher, sicherer und besser machen. Unser Portfolio umfasst eine große Bandbreite von Anwendungen für einige der führenden Mobilfunk- und Multi-System-Kabelnetzbetreiber rund um den Globus. Von der Ermöglichung einer digitalen Lebensart bis hin zur Bereitstellung leistungsstarker Sprachnachrichtenfunktionen bereichern unsere Lösungen den heutigen Online-Lifestyle, wobei sie neue Möglichkeiten schaffen, um Verbraucher über Smartphones und Consumer IoT-Geräte (Internet der Dinge) ansprechen zu können. Das Portfolio von Smith Micro umfasst darüber hinaus eine breite Palette von Produkten zur Erstellung, zum Teilen und Monetarisieren des inhaltlichen Gehalts, wie beispielsweise visuelle Sprachnachrichten, die Optimierung der Anzeige von Einzelhandelsinhalten und die Durchführung von Analysen beliebiger Produktangaben. Weitere Informationen finden Sie unter www.smithmicro.com.

Smith Micro und das Logo von Smith Micro sind eingetragene Marken beziehungsweise Marken von Smith Micro Software, Inc. Alle anderen Marken und Produktnamen sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung sind zukunftsgerichtete Aussagen in Bezug auf zukünftige Ereignisse oder Ergebnisse im Sinne der Bestimmungen des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act, darunter Aussagen im Zusammenhang mit der Einführung von Produkten und Serviceleistungen von Smith Micro durch unseren Kunden, andere Prognosen der Aussichten oder der Leistung sowie der künftigen Geschäftspläne und der Vorteile unserer Lösungen, von denen Micro Smith überzeugt ist, dass sie das Unternehmen unseren Kunden und Abonnenten bieten kann, sowie Aussagen, die Wörter verwenden, wie "erwarten", "prognostizieren", "planen", "beabsichtigen", "könnten", "werden" und andere ähnliche Ausdrücke. Die zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen Aussagen abweichen können, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebracht werden. Zu den bedeutenden Faktoren, die zu derartigen Unterschieden beitragen oder sie verursachen könnten, gehören der Grad, zu dem unser Kunde unser Produkt und unsere Serviceleistungen anbietet und unterstützt oder der Grad zu dem seine Abonnenten unsere Produkte und Serviceleistungen in dem von uns erwarteten Zeitraum oder überhaupt annehmen, unsere Abhängigkeit von den Geschäften Dritter für den Vertrieb unserer Softwareanwendungen und alle Hindernisse für einen derartigen Vertrieb, einschließlich jeglicher Verzögerung oder jeglichen Scheiterns von derartigen Dritten, um unsere neuen Versionen unserer Anwendungen oder ihre Implementierung von Maßnahmen zu billigen, die schädlich für unser Geschäft sein könnten, die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf unsere Geschäfts- und Finanzergebnisse, Änderungen der Nachfrage unserer Kunden oder ihrer Endverbraucher nach unseren Produkten, Änderungen der Anforderungen an unsere Produkte, die ihnen von unseren Kunden oder Drittanbietern von Software bzw. Plattformen, die wir verwenden, auferlegt werden, neue und veränderte Technologien und die Kundenakzeptanz und das Timing bezüglich des Einsatzes jener Technologien sowie unsere Fähigkeit, mit anderen Software- oder Technologieunternehmen wirksam in Wettbewerb treten zu können. Diese und andere Faktoren, die in unseren bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen erörtert wurden, darunter unsere Einreichungen auf Formular 10-K und 10-Q, könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebrachten Aussagen erheblich abweichen. Die zukunftsgerichteten Aussagen, die in dieser Pressemitteilung enthalten sind, wurden auf der Grundlage von Ansichten und Annahmen des Managements getroffen und wir unterliegen keinerlei Verpflichtung zur Aktualisierung dieser Aussagen, um Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln, die nach Veröffentlichung dieser Pressemitteilung eintreten.

