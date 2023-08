FREIBURG (dpa-AFX) - "Badische Zeitung" zum Digitalen Gesundheitswesen:

"Kaum ein größeres Gesetzespaket greift so handfest in den Alltag der Bürger ein wie die Digitalisierungspläne des Bundesgesundheitsministers. Und das ist mit handfesten Vorteilen verbunden. Einige Beispiele: Lauterbachs Digital-Gesetz schafft die Voraussetzungen für den flächendeckenden Einsatz von Telemedizin. Das ist für die Patienten in strukturschwachen Räumen von großem Nutzen, denn dort gibt es immer weniger niedergelassene Ärzte. Die Umsetzung der elektronischen Patientenakte sorgt etwa dafür, dass Patienten mehr Sicherheit bei ihrer Medikamentierung haben, weil den Ärzten nun auf einem Blick klar sein wird, wo zwei Arzneien nicht zueinander passen. Und die geschickte Verknüpfung von Gesundheitsdaten schafft endlich die Möglichkeit, in einem kontrollierten Prozess Forschungsdurchbrüche zu ermöglichen."/yyzz/DP/he