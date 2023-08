Die Aktie von BioNTech hat am Mittwoch ihre Aufwärtsbewegung fortsetzen können. Das Papier ging mit einem Plus von gut zwei Prozent auf 125,08 Dollar aus dem US-Handel. BioNTech profitierte dabei von einer Empfehlung des Ausschuss für Humanarzneimittel (CHMP) der Europäischen Arzneimittel-Agentur EMA. Mit dem Kursplus gelang der Sprung auf ein neues Mehrmonatshoch.Die EMA hat den an die Sublinie Omikron XBB.1.5 angepassten Corona-Impfstoff von BioNTech und dem US-Partner Pfizer zur Zulassung empfohlen. ...

