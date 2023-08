EQS-News: ENCAVIS AG / Schlagwort(e): Expansion/Kooperation

ENCAVIS und Innovar Solar unterzeichnen Rahmenvertrag für Solarprojekte mit einem Gesamtvolumen von 160 Megawatt



31. August 2023

Hamburg, 31. August 2023 - Der MDAX-notierte Wind- und Solarparkbetreiber Encavis AG (Prime Standard, ISIN: DE0006095003, Börsenkürzel: ECV) erweitert mit der Innovar Solar GmbH aus Meppen sein Portfolio Strategischer Entwicklungspartnerschaften. Die Rahmenvereinbarung über eine exklusive Solarstrom-Pipeline umfasst insgesamt neun Projekt-Standorte in Deutschland mit einem Volumen von 160 Megawatt (MW) Erzeugungskapazität. Acht Projekte liegen dabei an Autobahnen und Bahntrassen oder in anderen baurechtlich privilegierten Flächen zur Nutzung für PV-Freiflächenanlagen. Die Standorte unterliegen dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) und können teilweise in beschleunigten Verfahren zeitnah genehmigt und umgesetzt werden. Alle Projekte profitieren noch von den Einspeisevergütungen des EEG mit einer Laufzeit von 20 Jahren. Eines der neun Projekte verkauft den erzeugten Strom zudem über einen langfristigen Pay-as-Produced-Stromabnahmevertrag (PPA). "Die Zahl interessanter Projekte im Markt nimmt wieder deutlich zu. Das freut uns sehr, kommen wir damit doch auf dem Weg des beschleunigten Wachstums und des forcierten Ausbaus unserer Kapazitäten auf insgesamt 8 Gigawatt bis 2027 weiter voran. Durch die Kooperation mit Innovar Solar können wir unsere Projektpipeline Strategischer Entwicklungspartnerschaften jetzt in einem unserer Fokusmärkte zudem deutlich verstärken", begrüßt Mario Schirru, CIO/COO der Encavis AG, die unterzeichnete Rahmenvereinbarung. Über ENCAVIS:

Die Encavis AG (Prime Standard; ISIN: DE0006095003; Börsenkürzel: ECV) ist ein im MDAX der Deutsche Börse AG notierter Produzent von Strom aus Erneuerbaren Energien. Als einer der führenden unabhängigen Stromerzeuger (IPP) erwirbt und betreibt ENCAVIS (Onshore-)Wind- und Solarparks in zwölf Ländern Europas. Die Anlagen zur nachhaltigen Energieerzeugung erwirtschaften stabile Erträge durch garantierte Einspeisevergütungen (FIT) oder langfristige Stromabnahmeverträge (PPA). Die Gesamterzeugungskapazität des Encavis-Konzerns beträgt aktuell mehr als 3,5 Gigawatt (GW), davon mehr als 2,1 GW durch die Encavis AG, das entspricht einer Einsparung von rund 0,8 Millionen Tonnen CO 2 pro Jahr allein durch die Encavis AG.



Innerhalb des Encavis-Konzerns ist die Encavis Asset Management AG auf den Bereich der institutionellen Investoren spezialisiert. Die auch zum Encavis-Konzern gehörende Stern Energy S.p.A. mit Hauptsitz in Parma, Italien, ist ein spezialisierter Anbieter technischer Dienstleistungen für die europaweite Errichtung, den Betrieb, die Wartung sowie das Revamping und Repowering von Photovoltaikanlagen. ENCAVIS ist Unterzeichner der UN Global Compact sowie des UN PRI-Netzwerks. Die Umwelt-, Sozial- und Governance-Leistungen der Encavis AG wurden von zwei der weltweit führenden ESG Research- und Ratingagenturen ausgezeichnet. MSCI ESG Ratings bewertet die Nachhaltigkeitsleistung mit einem "A"-Level, die international ebenfalls renommierte ISS ESG verleiht ENCAVIS den "Prime"- Status. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.encavis.com

Kontakt:

Encavis AG

Jörg Peters

Head of Corporate Communications & Investor Relations

Tel.: + 49 (0)40 37 85 62 242

E-Mail: joerg.peters@encavis.com

http://www.encavis.com



