DJ UBS will Credit Suisse (Schweiz) AG vollständig integrieren

FRANKFURT (Dow Jones)--Die UBS will das Geschäft der Credit Suisse im Heimmarkt Schweiz vollständig in den neuen Bankkonzern integrieren. "Eine vollständige Integration ist für UBS, unsere Anspruchsgruppen und die Schweizer Wirtschaft die beste Lösung", wird UBS-CEO Sergio P. Ermotti in der Mitteilung zitiert. Die UBS und die Swiss Bank von Credit Suisse sollen bis zum geplanten rechtlichen Zusammenschluss im Jahr 2024 als getrennte Gesellschaften operieren.

"Seit wir vor zweieinhalb Monaten den Abschluss der Akquisition der Credit Suisse bekannt gegeben haben, arbeiten wir mit Hochdruck daran, die größte und komplexeste Bankenfusion der Geschichte zum Vorteil aller Anspruchsgruppen umzusetzen", ergänzte Ermotti laut Mitteilung. Die UBS hatte die Credit Suisse dieses Jahr in einer staatlich organisierten Rettungsaktion übernommen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/kla/cbr

(END) Dow Jones Newswires

August 31, 2023 00:55 ET (04:55 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.