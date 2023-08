DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

SCHWEIZ - Die Schweiz hat weitreichende Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche angekündigt, um den Ruf als Destination für unrechtmäßig erworbene Gewinne loszuwerden. Finanzministerin Karin Keller-Sutter stellte Reformen vor, mit denen die Transparenz erhöht und Gesetzeslücken geschlossen werden sollen, indem die "wirtschaftlich Berechtigten" von Trusts und Unternehmen angegeben werden müssen. Die Schweiz ist derzeit das einzige europäische Land, das kein solches nationales Eigentumsregister führt. Kritiker sagen, dass das bestehende System von Oligarchen und Kriminellen auf der ganzen Welt missbraucht wurde, um den Besitz von Vermögenswerten mit Hilfe von Schweizer Institutionen und Know-how zu verschleiern. (Financial Times)

KLIMAPOLITIK - In der Klima-Debatte hat der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz dafür plädiert, Kohlendioxid als Rohstoff zu begreifen. "Über Kohlendioxid wird immer nur als Schadstoff gesprochen. Wir wollen, dass daraus eine Rohstoffdiskussion wird", sagte er den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "CO2 ist erst dann ein Schadstoff, wenn es in gasförmigem Zustand in der Atmosphäre angekommen ist. Also darf es da gar nicht erst hin." Die Technologien dafür gebe es, führte Merz aus. "Das Wiederverwerten von CO2 wird in Deutschland leider nicht gern gesehen, und das Speichern ist weitflächig verboten." Andere Länder seien viel weiter. (Funke Mediengruppe)

KRYPTO - Der von harten Regulierungsmaßnahmen gebeutelte Kryptomarkt steht vor einem potenziell bedeutenden Wendepunkt. Am Dienstag hob ein US-Berufungsgericht einen ablehnenden Bescheid der US-Börsenaufsicht SEC an den Vermögensverwalter Grayscale auf, der seinen Bitcoin Trust in einen Spot-basierten Exchange-Trade Fund (ETF) umwandeln will. Krypto-Enthusiasten hoffen nun auf einen baldigen Marktstart solcher Indexfonds in den USA und daraus resultierende institutionelle Mittelzuflüsse in den Markt für digitale Anlagen. (Börsen-Zeitung)

LEVERAGED FINANCE - Debt Funds haben in Europa im zweiten Quartal weniger Leveraged-Finance-Deals gestemmt als in den ersten drei Monaten des Jahres. Das zeigt der neue Midcap Monitor von Houlihan Lokey, für den die Investmentbank-Boutique vierteljährlich alle mittelständischen LBO-Finanzierungen von Private-Equity-Investoren sowie die zugehörigen Add-on-Finanzierungen, Refinanzierungen und Rekapitalisierungen in Europa zählt, deren Transaktionsvolumina zwischen 20 und 500 Millionen Euro lagen. (Börsen-Zeitung)

PRIVATE EQUITY - Bayerische Steuerfahnder und Staatsanwälte knöpfen sich die Steuerpraxis von Private-Equity-Firmen vor. Ihr robustes Vorgehen schreckt die ganze Branche auf. Im Fokus: die Geschäfte in Steueroasen. Eine ganze Reihe von Verfahren hat die Staatsanwaltschaft bereits auf den Weg gebracht - gegen Berater sowie Manager und Gründer von Private-Equity-Gesellschaften. Andere stecken in harten Diskussionen mit Betriebsprüfern. Betroffen sind Firmen wie etwa DPE, Orlando, Perusa oder Silverfleet, die zusammengenommen in zahlreichen Fonds ein Milliardenvermögen verwalten. "Das ist ein Frontalangriff auf die mittelständische Private-Equity-Szene", sagt der Perusa-Gründungspartner Christian Hollenberg. (Manager Magazin)

AIWANGER - Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat in der Affäre um ein antisemitisches Flugblatt aus der Schulzeit des bayerischen Wirtschaftsministers Hubert Aiwanger (Freie Wähler) Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) aufgefordert, mit Blick auf eine weitere Zusammenarbeit mit Aiwanger Stellung zu beziehen. "Es liegt jetzt bei Markus Söder, ob er Regierungschef einer staatstragenden in der Mitte stehenden Partei sein will, oder ob er jemanden im Kabinett haben will, der zum rechten Populismus hin offen ist", sagte Habeck (Grüne). Das sei eine Frage der politischen Haltung, nicht der politischen Taktik. (Augsburger Allgemeine)

