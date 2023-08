DJ Encavis kooperiert mit Innovar Solar - Rahmenvertrag über 160 Megawatt

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Wind- und Solarparkbetreiber Encavis hat eine Kooperation mit Innovar Solar für Solarprojekte mit einem Gesamtvolumen von 160 Megawatt unterzeichnet. Die Rahmenvereinbarung umfasst laut Mitteilung neun Projekt-Standorte in Deutschland, die dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) unterliegen und teilweise in beschleunigten Verfahren zeitnah genehmigt und umgesetzt werden können. "Alle Projekte profitieren noch von den Einspeisevergütungen des EEG mit einer Laufzeit von 20 Jahren", so das im MDAX notierte Unternehmen weiter.

"Die Zahl interessanter Projekte im Markt nimmt wieder deutlich zu. Das freut uns sehr, kommen wir damit doch auf dem Weg des beschleunigten Wachstums und des forcierten Ausbaus unserer Kapazitäten auf insgesamt 8 Gigawatt bis 2027 weiter voran", wird Encavis-COO Mario Schirru in der Mitteilung zitiert.

August 31, 2023 01:23 ET (05:23 GMT)

