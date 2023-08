DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Der Inflationsdruck im Euroraum dürfte im August nachgelassen haben, und auch bei der Kerninflation ist etwas Entspannung in Sicht. Ökonomen erwarten, dass die Verbraucherpreise gegenüber dem Vorjahresmonat um 5,1 (Juli: 5,3) Prozent gestiegen sind. Für die Kernteuerung wird mit einem Rückgang auf 5,3 (5,5) Prozent gerechnet. Eurostat veröffentlicht die Daten am Donnerstag um 11.00 Uhr. Nach den bisher in Deutschland und Spanien veröffentlichten Daten besteht jedoch ein gewisses Risiko, dass der Inflationsrückgang etwas weniger deutlich ausgefallen ist. In Deutschland stieg der Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) zwar mit einer Jahresrate von nur noch 6,4 (Juli: 6,5) Prozent - prognostiziert waren aber 6,3 Prozent. In Spanien erhöhte sich die HVPI-Teuerung sogar von 2,1 auf 2,4 Prozent. Erwartet worden war aber ein noch stärkerer Anstieg auf 2,5 Prozent. Wie die deutschen Daten zeigen, waren die Energiepreise im August nach längerer Zeit wieder ein Inflationstreiber, während die Nahrungsmittelpreise etwas dämpfend wirkten.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:30 DE/Mister Spex SE, Ergebnis 1H

09:00 FR/Pernod-Ricard SA, Jahresergebnis

10:00 DE/Sto SE & Co. KGaA, ausführliches Ergebnis 1H

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 Einzelhandelsumsatz Juli saisonbereinigt real PROGNOSE: 0,0% gg Vm zuvor: -0,6% gg Vm - FR 08:45 Privater Verbrauch Juli PROGNOSE: -0,3% gg Vm zuvor: +0,9% gg Vm PROGNOSE: -2,2% gg Vj zuvor: -2,8% gg Vj 08:45 Verbraucherpreise (vorläufig) August PROGNOSE: +0,7% gg Vm/+4,8% gg Vj zuvor: 0,0% gg Vm/+4,3% gg Vj HVPI PROGNOSE: +5,3% gg Vj zuvor: +5,0% gg Vj - DE 09:55 Arbeitsmarktdaten August Arbeitslosenzahl saisonbereinigt PROGNOSE: +14.000 gg Vm zuvor: -4.000 gg Vm Arbeitslosenquote saisonbereinigt PROGNOSE: 5,7% zuvor: 5,6% - IT 11:00 Verbraucherpreise (vorläufig) August - EU 11:00 Arbeitsmarktdaten Juli Eurozone Arbeitslosenquote PROGNOSE: 6,4% zuvor: 6,4% Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) August Eurozone PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+5,1% gg Vj zuvor: -0,1% gg Vm/+5,3% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+5,3% gg Vj zuvor: -0,1% gg Vm/+5,5% gg Vj - US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 235.000 zuvor: 230.000 Persönliche Ausgaben und Einkommen Juli Persönliche Ausgaben PROGNOSE: +0,7% gg Vm zuvor: +0,5% gg Vm Persönliche Einkommen PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm PCE-Preisindex / Kernrate PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+4,2 gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+4,1 gg Vj 15:45 Index Einkaufsmanager Chicago August PROGNOSE: 44,3 zuvor: 42,8

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 15.944,00 +0,0% E-Mini-Future S&P-500 4.525,50 +0,0% E-Mini-Future Nsdq-100 15.493,00 -0,1% Nikkei-225 32.681,86 +1,1% Schanghai-Composite 3.117,77 -0,6% Hang-Seng-Index 18.427,61 -0,3% +/- Ticks Bund -Future 132,10 -1 Mittwoch: INDEX Schluss +/- DAX 15.891,93 -0,2% DAX-Future 15.940,00 -0,4% XDAX 15.909,54 -0,4% MDAX 27.520,30 -0,5% TecDAX 3.154,47 -0,1% EuroStoxx50 4.315,31 -0,3% Stoxx50 3.976,50 -0,3% Dow-Jones 34.890,24 +0,1% S&P-500-Index 4.514,87 +0,4% Nasdaq-Comp. 14.019,31 +0,5% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 132,11 -39

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Europas Börsen dürften wenig verändert in den Handel am Donnerstag starten. Highlight des Tages ist die Veröffentlichung der europäischen Verbraucherpreise. Die Zahlen sind für die Finanzmärkte von großer Bedeutung, erhoffen sich die Marktakteure doch Hinweise über das weitere geldpolitische Vorgehen der EZB, insbesondere da diese die Datenabhängigkeit ihrer Entscheidungen betont hat. Am Vortag waren die deutschen Verbraucherpreise für August stärker als erwartet gestiegen, was eine Indikation sein könnte für ein mögliches Überschießen auf europäischer Ebene. Akzente könnte auch die Veröffentlichung des EZB-Protokolls der Sitzung vom 26./27. Juli setzen. Am Nachmittag werden dann in den USA Daten zu den persönlichen Einkommen und Aufgaben für Juli veröffentlicht sowie der Einkaufsmanagerindex der Region Chicago für August. Unternehmensnachrichten bleiben weiter Mangelware.

Rückblick: Nach anfänglichen Gewinnen trübte sich die Stimmung mit Bekanntgabe der deutschen Verbraucherpreise ein. Diese waren im August um 0,3 Prozent gegenüber dem Vormonat gestiegen und damit stärker als mit 0,2 Prozent erwartet. "Der Rückgang der Inflationsrate im größten Euroland ist so schwach, dass die EZB eher zu weiteren Zinssteigerungen tendieren wird", hieß es von HQ Trust. Am Nachmittag wirkten dann schwächere US-Konjunkturdaten stützend. Sie hatten sinkende Anleihezinsen zur Folge, weil die Gemengelage auf nachlassenden Inflationsdruck hindeutete. Aktien der Windenergie-Branche standen unter Druck, nachdem die dänische Orsted vor möglichen milliardenhohen Abschreibungen gewarnt hatte vor dem Hintergrund der hohen Zinsen und Problemen in der Lieferkette. Orsted knickten um 25 Prozent ein. Citi kommentierte, dies seien Nachrichten, die generell für einen Vertrauensverlust in die Branche sorgen könnten. Für RWE ging es um 4,7 Prozent nach unten, für Siemens Energy um 3,3 und für Nordex um 3,1 Prozent. Stadler Rail legten nach überzeugenden Geschäftszahlen um 6 Prozent zu. Auch Zahlen des britischen Versicherers Prudential (+1,5%) kamen gut an. Brunello Cucinelli (+6,7%) übertraf im ersten Halbjahr 2023 laut der UBS die Erwartungen. Eramet brachen nach dem Militärputsch in Gabun um 16,5 Prozent ein. Der französische Bergbaukonzern, der in Gabun Manganerz abbaut, hat seine Operationen in dem Land gestoppt.

DAX/MDAX/TECDAX

Knapp behauptet - Aroundtown gewannen nach den Halbjahreszahlen 9,1 Prozent. Der Rückgang beim Gewinn fiel laut Baader Helvea geringer aus als von den Analysten erwartet. Dazu habe das Immobilienunternehmen angesichts einer robusteren operativen Entwicklung den Gewinnausblick für 2023 leicht angehoben. Delivery Hero knickten dagegen nach der Zahlenvorlage um 10,3 Prozent ein, obwohl sich Analysten insgesamt zufrieden äußerten. Unter anderem lag die Bruttogewinnmarge mit 6,5 Prozent unter der Konsenserwartung von 6,6 Prozent. Marktteilnehmer sprachen auch von Umschichtungen in Hellofresh, die um 5,5 Prozent stiegen.

XETRA-NACHBÖRSE

Die als volatil bekannte Cannabis-Aktie Synbiotic ging bei Text Lang & Schwarz zuletzt mit 5,39 Euro um, verglichen mit 5,32 zum Xetra-Schluss. An der Wall Street waren Cannabis-Aktien auf Rallykurs gegangen, nachdem das US-Gesundheitsministerium einen Vorstoß unternommen hatte, Marihuana in einer Weise neu zu klassifizieren, die die Beschränkungen für die Droge lockern würde.

USA - AKTIEN

Etwas fester - Nach dem kräftigen Schluck aus der Pulle am Vortag fielen die Aufschläge diesmal deutlich moderater aus, es war aber das vierte Plus in Folge. Wie am Vortag war es insbesondere eine Entspannung auf der Zinsseite, die viele Anleger mutiger agieren ließ. Erneut waren schwache Konjunkturdaten der Auslöser, weil sie Hoffnungen befeuerten, dass die US-Notenbank von weiteren Zinserhöhungen absehen könnte. Das US-Bruttoinlandsprodukt stieg im zweiten Quartal nach zweiter Lesung etwas weniger als ursprünglich gemeldet und verfehlte die Erwartung der Volkswirte. Zugleich wurden in der US-Privatwirtschaft im August weniger Stellen geschaffen als zuletzt und auch deutlich weniger als erwartet. Am Aktienmarkt sackten HP um 6,6 Prozent ab, nachdem der Drucker- und PC-Hersteller mit Vorlage der Zahlen zum dritten Geschäftsquartal seine Ziele für das laufende Geschäftsjahr gesenkt hatte. Hewlett Packard Enterprise gewannen 3,1 Prozent. Das Informationstechnologieunternehmen hatte den Gewinnausblick leicht erhöht. Box stürzten um 12,3 Prozent ab, nachdem das Cloud-Speicher-Unternehmen seine Umsatz- und Gewinnprognose für das laufende Jahr gesenkt hatte. Ein Aufruf des US-Gesundheitsministeriums zur Neueinstufung von Cannabis sorgte bei Aktien von Branchenunternehmen für eine Kursrally. EIne Neueinstufung würde die Beschränkungen für Marihuana lockern.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,89 -3,3 4,92 46,8 5 Jahre 4,28 +0,3 4,28 28,0 7 Jahre 4,22 -0,2 4,22 25,0 10 Jahre 4,11 -0,9 4,12 23,4 30 Jahre 4,23 -0,1 4,23 25,9

Am Anleihemarkt ging es mit den Renditen erneut nach unten, wenn auch diesmal nur nur leicht. Erneut waren schwache Konjunkturdaten der Treiber, weil sie die US-Notenbank von weiteren Zinserhöhungen abhalten könnten.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mi, 17:25 Uhr % YTD EUR/USD 1,0918 -0,1% 1,0926 1,0933 +2,0% EUR/JPY 159,37 -0,2% 159,70 159,37 +13,6% EUR/CHF 0,9592 -0,1% 0,9598 0,9581 -3,1% EUR/GBP 0,8585 -0,0% 0,8588 0,8587 -3,0% USD/JPY 145,97 -0,1% 146,18 145,77 +11,3% GBP/USD 1,2718 -0,0% 1,2721 1,2732 +5,2% USD/CNH 7,2983 -0,0% 7,2994 7,2947 +5,4% Bitcoin BTC/USD 27.240,20 -0,1% 27.261,73 27.156,03 +64,1% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar gab nach den schwachen Konjunkturdaten des Tages weiter nach, der Dollarindex sank um 0,3 Prozent. Der Euro stieg auf deutlich über 1,09 Dollar.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 81,66 81,63 +0,0% +0,03 +4,3% Brent/ICE 85,90 85,86 +0,0% +0,04 +3,9% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise zogen nur moderat an um gut ein halbes Prozent, obwohl nach einem Branchenverband am Vorabend auch die staatliche Energy Information Administration einen sehr starken Rückgang der Ölvorräte für die vergangene Woche mitgeteilt hatte. Er fiel zudem viel höher aus als erwartet. Einige Händler wollten auf die Vorratsdaten nicht mehr handeln, nachdem diese zuletzt mehrfach extrem rückläufig gewesen seien, war zu hören. An anderer Stelle wurde die geringe Preisreaktion damit erklärt, dass es bereits das fünfte Plus bei den Ölpreisen in Folge war.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.945,31 1.942,54 +0,1% +2,77 +6,7% Silber (Spot) 24,57 24,68 -0,4% -0,10 +2,5% Platin (Spot) 976,10 978,50 -0,2% -2,40 -8,6% Kupfer-Future 3,78 3,79 -0,2% -0,01 -1,0% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis legte um weitere knapp 6 auf 1.943 Dollar zu, weil Gold als Anlage mit den sinkenden Anleiherenditen weiter an Attraktivität gewann.

MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 17.30 UHR

KONJUNKTUR CHINA

Die Stimmung in der chinesischen Industrie ist im August nach offiziellen Angaben gestiegen. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor erhöhte sich auf 49,7 (Juli: 49,3), wie aus Daten der nationalen Statistikbehörde und der China Federation of Logistics & Purchasing (CFLP) hervorgeht. Vom Wall Street Journal befragte Ökonomen hatten einen Stand von nur 49,1 Punkten prognostiziert. Ein PMI-Stand über 50 deutet auf eine Expansion des Sektors hin, Werte darunter auf eine Schrumpfung. In der Dienstleistungsbranche hat sich die Lage im August eingetrübt, wie der ebenfalls veröffentlichte Einkaufsmanagerindex für den Servicesektor zeigte. Er fiel auf 51,0 (Vormonat: 51,5) Punkte.

GELDPOLITIK JAPAN

Die Bank of Japan (BoJ) sollte nach Ansicht von Board-Mitglied Toyoaki Nakamura an der lockeren Geldpolitik festhalten, da das Inflationsziel noch nicht erreicht ist. Nakamura widersprach der Entscheidung der BoJ von Ende Juli, die Obergrenze für die Rendite 10-jähriger japanischer Staatsanleihen anzuheben, da er den Zeitpunkt für verfrüht hielt.

HAPAG-LLOYD

ist laut Kreisen von der zweiten Runde des Bieterprozesses für die südkoreanische Containerschiffsreederei HMM ausgeschlossen worden. Hapag-Lloyd war in der ersten Runde der einzige Bieter für HMM aus dem Ausland. Ein Hapag-Lloyd-Sprecher lehnte eine Stellungnahme ab.

UBS

hat infolge der Notübernahme des einheimischen Konkurrenten Credit Suisse im zweiten Quartal einen hohen Milliardengewinn erzielt. Wie aus dem Quartalsbericht hervorgeht, erreichte der Nettogewinn 28,9 Milliarden US-Dollar. Im Vorjahresquartal hatte die Schweizer Großbank 2,1 Milliarden Dollar verdient. Hintergrund des Gewinnprungs ist laut UBS ein Buchgewinn aus dem Kauf der Credit Suisse. In den kommenden Jahren plant die Bank mit Kosteneinsparungen von über 10 Milliarden Dollar bei einem Aufwands-Ertrags-Verhältnis von unter 70 Prozent. Für das dritte Quartal rechnet die UBS mit einem bereinigten Gewinn vor Steuern um die Gewinnschwelle. Die UBS will zudem das Geschäft der Credit Suisse im Heimmarkt Schweiz vollständig in den neuen Bankkonzern integrieren. Die UBS und die Swiss Bank von Credit Suisse sollen bis zum geplanten rechtlichen Zusammenschluss im Jahr 2024 als getrennte Gesellschaften operieren.

BIONTECH/PFIZER

Die EU-Arzneimittelbehörde EMA hat grünes Licht für einen angepassten Corona-Impfstoff der Hersteller Pfizer und Biontech gegeben.

COUNTRY GARDEN

hat nach hohen Abschreibungen auf Immobilienprojekte für das erste Halbjahr 2023 einen Milliardenverlust ausgewiesen und vor einem möglichen Aus gewarnt. Das Unternehmen ist nun bemüht, den Liquiditätsdruck zu beseitigen und erwägt Schuldenmanagement-Maßnahmen.

PERNOD RICARD

ersetzt seinen Vorstand durch ein neues Führungsgremium und strafft die Organisation, um die Entscheidungsfindung auf verschiedenen Ebenen zu beschleunigen.

SALESFORCE

hat in seinem zweiten Quartal besser abgeschnitten als Analysten erwartet hatten. Dazu gab der SAP-Wettbewerber einen Ausblick, der ebenso die Erwartungen übertraf. Salesforce erwartet für das dritte Quartal einen bereinigten Gewinn von 2,05 bis 2,06 Dollar pro Aktie und einen Umsatz von 8,7 bis 8,72 Milliarden Dollar. Dem stehen Schätzungen der Wall Street von 1,84 Dollar pro Aktie bzw 8,67 Milliarden Dollar für den Umsatz gegenüber. Salesforce berichtete einen Nettogewinn von 1,27 Milliarden Dollar, verglichen mit 68 Millionen vor Jahresfrist. Analysten hatten mit 773,9 Millionen gerechnet. Der Umsatz kletterte um 11 Prozent auf 8,6 Milliarden Dollar. Dem stand eine Prognose von 8,53 Milliarden Dollar gegenüber. Die operative Marge überstieg mit 31,6 Prozent die Expertenschätzung von 28,3 Prozent deutlich.

