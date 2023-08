The following instruments on XETRA do have their first trading 31.08.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 31.08.2023Aktien1 IT0005408593 Creactives Group S.p.A.2 US62955X1028 NaaS Technology Inc. ADR3 SE0020846285 Swedish Orphan Biovitrum AB BZR4 FR001400J770 Air France-KLM S.A.5 US30219E2028 Express Inc.6 AU0000294233 Spartan Resources Ltd.7 US8485603067 Spire Global Inc.8 GB00BRJ52319 Thor Energy PLCAnleihen/Fonds1 DE000A19SPK4 Corestate Capital Holding S.A.2 DE000A19YDA9 Corestate Capital Holding S.A.3 FR001400KHW7 Kering S.A.4 FR001400KHZ0 Kering S.A.5 FR001400KI02 Kering S.A.6 DE000DD5A341 DZ BANK AG7 XS2676814499 Caixabank S.A.8 BE0002961424 KBC Groep N.V.9 FR001400KHX5 Kering S.A.10 XS2676440048 Kommuninvest i Sverige AB11 AT000B122197 Volksbank Wien AG12 DE0004156302 Generali Aktiv Mix Ertrag - EUR ACC13 DE0008484502 W&W Internationaler Rentenfonds - EUR DIS