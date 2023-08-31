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Dieser Penny kann den "Tenbagger" wirklich packen!
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WKN: A0CA0G | ISIN: NL0000009165 | Ticker-Symbol: HNK1
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31.08.23
09:10 Uhr
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Branche
Getränke/Tabak
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AIXTRON SE
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AMS-OSRAM AG6,282-0,57 %
ASML HOLDING NV613,40+0,10 %
HEINEKEN NV91,28+0,37 %
OSRAM LICHT AG48,1000,00 %
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