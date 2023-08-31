BARCLAYS NIMMT AIXTRON MIT 'OVERWEIGHT' WIEDER AUF - ZIEL 42 EURBARCLAYS SENKT ZIEL FÜR METRO AG AUF 7,50 (8,00) EUR - 'EQUAL WEIGHT' BARCLAYS NIMMT AMS-OSRAM MIT 'UNDERWEIGHT' WIEDER AUF - ZIEL 6 CHFBARCLAYS HEBT ASM INTERNATIONAL AUF 'EQUAL WEIGHT' (UW) - ZIEL 415 (350) EURBARCLAYS HEBT ZIEL FÜR ASML AUF 680 (640) EUR - 'EQUAL WEIGHT'BARCLAYS HEBT BE SEMICONDUCTOR AUF 'EQUAL WEIGHT' (UW) - ZIEL 100 (85) EURBARCLAYS SENKT ZIEL FÜR IBERDROLA AUF 13,30 (13,60) EUR - 'OVERWEIGHT'BARCLAYS STARTET NORDIC SEMICONDUCTOR MIT 'UNDERWEIGHT' - ZIEL 125 NOKBARCLAYS STARTET SOITEC MIT 'EQUAL WEIGHT' - ZIEL 180 EURJEFFERIES SENKT CMC MARKETS AUF 'UNDERPERFORM' (HOLD) - ZIEL 80 (190) PENCEJPMORGAN HEBT OPAP SA AUF 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - ZIEL 19,50 (17,00)RBC HEBT HEINEKEN AUF 'SECTOR ...Den vollständigen Artikel lesen ...