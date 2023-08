Die Zürcher Kantonalbank (ZKB) hat in der ersten Jahreshälfte 2023 einen Rekordgewinn erzielt. Insbesondere der Erfolg aus dem Zinsgeschäft schoss in die Höhe.Zürich - Die Zürcher Kantonalbank (ZKB) hat in der ersten Jahreshälfte 2023 einen Rekordgewinn erzielt. Insbesondere der Erfolg aus dem Zinsgeschäft schoss in die Höhe. Der Gewinn der nach der Bilanzsumme neuen Nummer drei unter den Schweizer Banken stieg in den Monaten Januar bis Juni um einen Viertel auf 677 Millionen Franken, teilte die Bank am Donnerstag mit. Schon im Vorjahr hatte die ZKB...

Den vollständigen Artikel lesen ...