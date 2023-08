DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Die Stimmung in der chinesischen Industrie ist im August nach offiziellen Angaben gestiegen. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor erhöhte sich auf 49,7 (Juli: 49,3), wie aus Daten der nationalen Statistikbehörde und der China Federation of Logistics & Purchasing (CFLP) hervorgeht. Vom Wall Street Journal befragte Ökonomen hatten einen Stand von nur 49,1 Punkten prognostiziert. Ein PMI-Stand über 50 deutet auf eine Expansion des Sektors hin, Werte darunter auf eine Schrumpfung. Der Subindex für die Produktion erhöhte sich auf 51,9 (Vormonat: 50,2), jener für den Auftragseingang legte zu auf 50,2 (49,5). Der Index für neue Exportorder - ein Indikator für die Auslandsnachfrage nach chinesischen Gütern - stieg auf 46,7 (46,3). In der Dienstleistungsbranche hat sich die Lage im August eingetrübt, wie der ebenfalls am Morgen veröffentlichte Einkaufsmanagerindex für den Servicesektor zeigte. Er fiel auf 51,0 (Vormonat: 51,5) Punkte.

TAGESTHEMA

Die Bank of Japan (BoJ) sollte nach Ansicht von Board-Mitglied Toyoaki Nakamura an der lockeren Geldpolitik festhalten, obwohl das Inflationsziel noch nicht erreicht sei. "Es braucht noch Zeit, bis die Bank zu einer geldpolitischen Straffung übergehen kann, weil noch nicht abzusehen ist, ob sie das Inflationsziel von 2 Prozent bei gleichzeitigem Lohnwachstum auf nachhaltige und stabile Weise erreichen kann", sagte Nakamura. Er kritisierte die Entscheidung der BoJ von Ende Juli, die Obergrenze für die Rendite 10-jähriger japanischer Staatsanleihen anzuheben, da er den Zeitpunkt für verfrüht hielt. Der ehemalige Manager des Elektronikherstellers Hitachi sagte am Donnerstag, dass eine frühzeitige Straffung der Geldpolitik die Ertragskraft der japanischen Unternehmen beeinträchtigen würde.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

Keine wichtigen Termine angekündigt.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 235.000 zuvor: 230.000 Persönliche Ausgaben und Einkommen Juli Persönliche Ausgaben PROGNOSE: +0,7% gg Vm zuvor: +0,5% gg Vm Persönliche Einkommen PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm PCE-Preisindex / Kernrate PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+4,2 gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+4,1 gg Vj 15:45 Index Einkaufsmanager Chicago August PROGNOSE: 44,3 zuvor: 42,8

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.527,25 +0,1% E-Mini-Future Nasdaq-100 15.503,75 +0,0% Nikkei-225 32.596,10 +0,8% Hang-Seng-Index 18.401,93 -0,4% Kospi 2.551,76 -0,4% Schanghai-Composite 3.120,28 -0,5% S&P/ASX 200 7.299,90 +0,0%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Die Börsen neigen zur Schwäche, wobei sich kein einheitliches Bild ergibt. Während die chinesischen Börsen mit Abgaben aufwarten, zeigt sich die japanische Börse freundlich. In China ist die Meldungslage zwiespältig. Die Daten der Einkaufsmanagerindizes zeigten keine echte Verbesserung des ökonomischen Umfelds, urteilt ING-Analyst Robert Carnell. Unterdessen verschärft sich die Immobilienkrise in China. Der Immobilienentwickler Country Garden hat nach hohen Abschreibungen einen Milliardenverlust ausgewiesen und vor einem möglichen Zusammenbruch gewarnt. Zudem haben die chinesischen Behörden laut einem Bericht externe Prüfer damit beauftragt, die Finanzen von Zhongrong International Trust zu durchleuchten. Im Handel wird dies als Signal für eine staatliche Rettung der Schattenbank interpretiert. Spekuliert wird daher auch über eine Stützung von Country Garden, deren Aktien in Hongkong um 1,1 Prozent zulegen. Händler berichten von großer Verunsicherung am Markt. Baidu und Sensetime ziehen um 3,2 bzw. 2,6 Prozent an - beide Unternehmen erhielten die Genehmigung für KI-Dienstleistungen. In Tokio stützen Automobil- und Immoblienwerte. Händler berichten von Hoffnungen auf ein Ende der US-Zinserhöhungen. In Japan selbst scheinen Zinserhöhungen ohnehin kein Thema zu sein. Die Bank of Japan (BoJ) sollte nach Ansicht von Board-Mitglied Toyoaki Nakamura an der lockeren Geldpolitik festhalten. Der südkoreanische Kospi dreht wie die chinesischen Börsen nach unten und zeigt sich nach anfänglichen Aufschlägen nun im Minus. Im Handel würden schwache Handelsdaten am Freitag erwartet, heißt es auch mit Blick auf die Entwicklung in China.

US-NACHBÖRSE

Salesforce legten um 5,6 Prozent zu (siehe unten). Nach besser als vorausgesagt berichteten Geschäftszahlen zur zweiten Periode hat Okta den Ausblick angehoben, der Kurs des Digitalkonzerns schnellte um 9,2 Prozent nach oben. Für die Titel der auf Informationssicherheit spezialisierten Gesellschaft Crowdstrike ging es nach ebenfalls besser als erwartet ausgefallenen Geschäftszahlen und einem leicht angehobenen Ausblick um 0,6 Prozent nach oben. Victoria's Secret ist dagegen unerwartet in die Verlustzone gerutscht. Der Unterwäschemodenhersteller verfehlte im abgelaufenen Quartal sowohl die eigenen Erwartungen wie auch die des Marktes. Auch der Ausblick kam nicht gut an. Der Kurs fiel um 2,7 Prozent. Pure Storage gewannen nach zunächst deutlicheren Aufschlägen 1,2 Prozent. Sowohl mit dem bereinigten Ergebnis als auch mit den Erlösen lag das Unternehmen oberhalb der Markterwartungen. Five Below (-5,4%) enttäuschte mit dem Umsatzausweis, zudem senkte der Einzelhändler die Prognose. Costco Wholesale (+0,3%) berichte für August von um 5 Prozent gestiegenen Umsätzen, der Bereich E-Commerce entwickelte sich allerdings schwach. Chewy (-2,7%) verbuchte bei gestiegenen Erlösen ein schwächeres Ergebnis.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 34.890,24 +0,1% 37,57 +5,3% S&P-500 4.514,87 +0,4% 17,23 +17,6% Nasdaq-Comp. 14.019,31 +0,5% 75,55 +33,9% Nasdaq-100 15.462,43 +0,6% 85,88 +41,3% Mi. Di. Umsatz NYSE (Aktien) 680 Mio 737 Mio Gewinner 1.747 2.416 Verlierer 1.120 528 Unverändert 134 85

Etwas fester - Nach dem kräftigen Schluck aus der Pulle am Vortag fielen die Aufschläge diesmal deutlich moderater aus, es war aber das vierte Plus in Folge. Wie am Vortag war es insbesondere eine Entspannung auf der Zinsseite, die viele Anleger mutiger agieren ließ. Erneut waren schwache Konjunkturdaten der Auslöser, weil sie Hoffnungen befeuerten, dass die US-Notenbank von weiteren Zinserhöhungen absehen könnte. Das US-BIP stieg im zweiten Quartal nach zweiter Lesung etwas weniger als ursprünglich gemeldet und verfehlte die Erwartung. Zugleich wurden in der US-Privatwirtschaft im August weniger Stellen geschaffen als zuletzt und auch deutlich weniger als erwartet. Am Aktienmarkt sackten HP um 6,6 Prozent ab, nachdem der Drucker- und PC-Hersteller mit Vorlage der Zahlen zum dritten Geschäftsquartal seine Ziele für das laufende Geschäftsjahr gesenkt hatte. Hewlett Packard Enterprise gewannen 3,1 Prozent. Das Informationstechnologieunternehmen hatte den Gewinnausblick leicht erhöht. Box stürzten um 12,3 Prozent ab, nachdem das Cloud-Speicher-Unternehmen seine Umsatz- und Gewinnprognose gesenkt hatte. Ein Aufruf des US-Gesundheitsministeriums zur Neueinstufung von Cannabis sorgte bei Aktien von Branchenunternehmen für eine Kursrally. Eine Neueinstufung lockerte die Beschränkungen für Marihuana.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,89 -3,3 4,92 46,8 5 Jahre 4,28 +0,3 4,28 28,0 7 Jahre 4,22 -0,2 4,22 25,0 10 Jahre 4,11 -0,9 4,12 23,4 30 Jahre 4,23 -0,1 4,23 25,9

Mit den Renditen ging es erneut nach unten, wenn auch diesmal nur leicht. Erneut waren schwache Konjunkturdaten der Treiber, weil sie die US-Notenbank von weiteren Zinserhöhungen abhalten könnten.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:58 Uhr % YTD EUR/USD 1,0915 -0,1% 1,0926 1,0865 +2,0% EUR/JPY 159,27 -0,3% 159,70 159,09 +13,5% EUR/GBP 0,8586 -0,0% 0,8588 0,8594 -3,0% GBP/USD 1,2712 -0,1% 1,2721 1,2641 +5,1% USD/JPY 145,94 -0,2% 146,18 146,42 +11,3% USD/KRW 1.322,13 -0,1% 1.322,82 1.324,64 +4,8% USD/CNY 7,2882 +1,5% 7,1774 7,2924 +5,7% USD/CNH 7,2973 -0,0% 7,2994 7,3031 +5,3% USD/HKD 7,8458 -0,0% 7,8470 7,8465 +0,5% AUD/USD 0,6483 +0,2% 0,6473 0,6465 -4,9% NZD/USD 0,5956 +0,1% 0,5950 0,5950 -6,2% Bitcoin BTC/USD 27.231,48 -0,1% 27.261,73 27.433,55 +64,1%

Der Dollar gab nach den schwachen Konjunkturdaten des Tages weiter nach, der Dollarindex sank um 0,3 Prozent. Der Euro stieg auf deutlich über 1,09 Dollar.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 81,73 81,63 +0,1% +0,10 +4,4% Brent/ICE 85,80 85,86 -0,1% -0,06 +3,8%

Die Ölpreise zogen nur moderat an um gut ein halbes Prozent, obwohl nach einem Branchenverband am Vorabend auch die staatliche Energy Information Administration einen sehr starken Rückgang der Ölvorräte für die vergangene Woche mitgeteilt hatte. Einige Händler wollten auf die Vorratsdaten nicht mehr handeln, nachdem diese zuletzt mehrfach extrem rückläufig gewesen seien, war zu hören. An anderer Stelle wurde die geringe Preisreaktion damit erklärt, dass es bereits das fünfte Plus bei den Ölpreisen in Folge war.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.945,13 1.942,54 +0,1% +2,59 +6,7% Silber (Spot) 24,51 24,68 -0,7% -0,17 +2,3% Platin (Spot) 976,70 978,50 -0,2% -1,80 -8,6% Kupfer-Future 3,77 3,79 -0,5% -0,02 -1,3% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis legte um weitere knapp 6 auf 1.943 Dollar zu, weil Gold als Anlage mit den sinkenden Anleiherenditen weiter an Attraktivität gewann.

MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 20.00 UHR

BIONTECH/PFIZER

Die EU-Arzneimittelbehörde EMA hat grünes Licht für einen angepassten Corona-Impfstoff der Hersteller Pfizer und Biontech gegeben.

SALESFORCE

Salesforce hat in seinem zweiten Quartal besser abgeschnitten als Analysten erwartet hatten. Dazu gab der SAP-Wettbewerber einen Ausblick, der ebenso die Erwartungen übertraf. Salesforce erwartet für das dritte Quartal einen bereinigten Gewinn von 2,05 bis 2,06 Dollar pro Aktie und einen Umsatz von 8,7 bis 8,72 Milliarden Dollar. Dem stehen Schätzungen der Wall Street von 1,84 Dollar pro Aktie bzw 8,67 Milliarden Dollar für den Umsatz gegenüber. Salesforce berichtete einen Nettogewinn von 1,27 Milliarden Dollar, verglichen mit 68 Millionen vor Jahresfrist. Analysten hatten mit 773,9 Millionen gerechnet. Der Umsatz kletterte um 11 Prozent auf 8,6 Milliarden Dollar. Dem stand eine Prognose von 8,53 Milliarden Dollar gegenüber. Die operative Marge überstieg mit 31,6 Prozent die Expertenschätzung von 28,3 Prozent deutlich.

TESLA

Die Bundesstaatsanwaltschaft in Manhattan untersucht die Verwendung von Firmengeldern bei Tesla für ein geheimes Projekt, das intern als Haus für Vorstandschef Elon Musk bezeichnet wurde. Das berichten mit der Angelegenheit vertraute Personen. Die US-Staatsanwaltschaft für den südlichen Distrikt von New York habe Informationen über persönliche Zuwendungen an Musk angefordert, wie viel Tesla für das Projekt ausgegeben habe, das den Bau einer geräumigen Glasstruktur in der Gegend von Austin, Texas, vorgesehen habe, und wofür es gedacht gewesen sei, so die Personen.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/flf

(END) Dow Jones Newswires

August 31, 2023 02:07 ET (06:07 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.