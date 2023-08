News von Trading-Treff.de Es scheint eine trügerische DAX-Ruhe an der 15900er-Region zu sein. Meine Tradingideen am letzten Augusttag zum 31.08.2023 liest Du hier. Scheitert der DAX an der 15900? Das Video zur Analyse ist hier verankert: Wir benötigen Ihre Zustimmung um den Inhalt von YouTube laden zu können. Mit dem Klick auf das Video werden durch den mit uns gemeinsam Verantwortlichen Youtube [Google Ireland Limited, Irland] das Video abgespielt, ...

