Es war vorhersehbar. Eine kräftige Kurskorrektur hat die AMC-Entertainment-Aktie in den letzten Tagen erschüttert. Der Aktiensplit führte ebenfalls zu Unruhen. Die Werte stürzten bei hohen Handelsvolumen stark ab, was bei den Anlegern eine gewisse Panik auslöste. Am Dienstag zeigte sich jedoch ein kleinerer Tageskerzenwert mit noch höheren Umsätzen nach einem scharfen Rückgang, dies könnte aber nicht zwangsläufig ...

Den vollständigen Artikel lesen ...