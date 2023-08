Protembis gibt die Berufung von Professor J Mocco in den Beirat bekannt

Die Protembis GmbH (Protembis), ein aufstrebendes Medizintechnikunternehmen im Bereich der kardiovaskulären Medizin, gab heute die Berufung von Professor J Mocco MD, MS, FAANS, FAHA von der Icahn School of Medicine am Mount Sinai Krankenhaus (New York, USA) zum unabhängigen Mitglied des Beirats bekannt.

Professor Mocco bringt als Kalmon D. Post Professor und Senior Vice Chair der Abteilung für Neurochirurgie am Mount Sinai Krankenhaus umfangreiche klinische und akademische Erfahrungen mit und war bis kürzlich Präsident der Society of Neurointerventional Surgery. In seiner mehr als 20-jährigen herausragenden medizinischen Laufbahn hat er über 600 Veröffentlichungen verfasst. Er gehört seit 2015 dem redaktionellen Beirat von Stroke an und war bzw. ist Mitherausgeber anderer Fachzeitschriften wie Neurosurgery, dem Journal of Neurointerventional Surgery und ISNR Stroke

In seiner neuen Rolle im Beirat von Protembis wird Professor Mocco mit seinem fundierten Wissen und seinen klinischen Erfahrungen auf dem Gebiet der endovaskulären Schlaganfalldiagnose und -behandlung zur strategischen Ausrichtung des Unternehmens beitragen. Er wird das Unternehmen bei klinischen Strategien und der Entwicklung neuer Produkte beraten.

"Ich war beeindruckt von den Leistungen des Protembis-Teams bei der Entwicklung eines eleganten Produkts zur Minderung des Hirninfarktrisikos während des Transkatheter-Aortenklappenersatzes", sagt Professor Mocco und fährt fort: "Die in der IDE-Studie verfolgte adaptive Strategie ist sowohl stringent als auch innovativ. Ich freue mich darauf, dem Beirat und Unternehmen meine Erkenntnisse und Empfehlungen zur Verfügung zu stellen, während sich dieses Gebiet weiterentwickelt, um in Zukunft Aortenstenose-Patienten ohne das nicht tolerierbare Risiko von Hirnverletzungen behandeln zu können."

Protembis hat kürzlich von der FDA die Genehmigung zur Durchführung einer IDE-Studie erhalten, die die Sicherheit und Wirksamkeit des ProtEmbo Cerebral Protection System ("ProtEmbo") während des Transkatheter-Aortenklappenersatzes ("TAVI") belegen soll. Das System ist ein katheterbasiertes Filtergerät, das in der Aorta platziert wird und das gesamte Gehirn vor dem beim Klappenersatz freigesetzten Emboliematerial schützt. Das ProtEmbo schirmt alle Hirngefäße ab und wird zur optimalen Platzierung und Stabilität durch die linke Radialarterie eingeführt. Dieser Zugangsweg ist ideal, da hierdurch den Ärzten ermöglicht wird, jegliche Interaktion bei der femoralen TAVI-Prozedur zu vermeiden. Die IDE-Studie ist als multizentrische, randomisierte, kontrollierte Studie in den USA und Europa angelegt.

"Dass ein so namhafter Experte mit umfassender Erfahrung auf dem Gebiet der Schlaganfallbehandlung unserem Beirat beitritt, ist ein starkes Indiz dafür, welche Bedeutung das ProtEmbo zum Schutz vor Hirnverletzungen bei TAVI-Patienten hat", sagen die Co-CEOs von Protembis Karl von Mangoldt und Conrad Rasmus. "Ich freue mich sehr, Professor Mocco im Protembis-Beirat willkommen zu heißen und auf seine Expertise und seinen strategischen Rat zurückgreifen zu können, während wir bestätigende klinische Daten generieren und die Entwicklung auf dem Gebiet des zerebralen Embolieschutzes mit dem ProtEmbo weiter vorantreiben", ergänzt Dr. Azin Parhizgar, Beiratsvorsitzende von Protembis.

Über Protembis

Das aufstrebende und in Privatbesitz befindliche Medizintechnikunternehmen Protembis hat das Embolieschutzgerät ProtEmbo Cerebral Protection System entwickelt. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, eine einfache und zuverlässige Lösung zum Schutz vor Hirnverletzungen bei Linksherzoperationen zu entwickeln. Es soll die Lebensqualität der Patienten verbessern und die mit Hirnverletzungen bei solchen Eingriffen verbundenen Gesamtkosten im Gesundheitswesen reduzieren. Das ProtEmbo-System befindet sich derzeit in der klinischen Erprobung.

