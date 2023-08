Braunschweig (ots) -Zeigen Sie explodierenden Energiekosten die kalte Schulter!Die Preise für Strom und Gas sind in den letzten Monaten sprunghaft nach oben gestiegen. Viele blicken der nächsten Jahresabrechnung ängstlich und sorgenvoll entgegen.Die Heizung wird bedachter genutzt und später als sonst aufgedreht. Auch beim Strom haushaltet man bewusster.Doch das muss nicht sein! Es gibt einfache Möglichkeiten, die Energiekosten zu senken.1. Tipp: Tür- und Fensterdichtungen überprüfenWissen Sie, was die wichtigste Aufgabe einer Gummidichtung am Fenster ist?Sie sorgt dafür, dass kalte Luft nicht ins Haus eindringen kann und warme Luft im Wohnraum bleibt. Sind Falzdichtungen und Fenstergummis dagegen zu alt oder sogar kaputt, entweicht die warme Luft nach außen.Ihre Heizkosten explodieren sofort, denn Sie verbrauchen viel zu viel Energie!Unsere Lösung: Wenn Sie Ihre Fensterdichtung erneuern, schonen Sie Ihren Geldbeutel, denn Sie senken mit einer funktionierenden Dichtung sofort Ihre Energiekosten. Durch einen Dichtungstausch können Sie Ihre "Heizkosten um bis zu 20% senken"*. Ganz nebenbei tun Sie auch noch etwas Gutes für die Umwelt.2. Tipp: Machen Sie den Dichtungs-CheckNicht nur das richtige Heizverhalten bestimmt über die Höhe der Heizkostenabrechnung, sondern auch die Funktionsfähigkeit der Tür- und Fensterdichtungen. Sind Ihre Dichtungen intakt, können Sie eine höhere Raumtemperatur bei gleicher Heizleistung erreichen.Experten empfehlen daher mindestens 1 Mal pro Jahr im Haus Türen und Fenster auf ihre Dichtheit hin zu überprüfen. Eine alte Fensterdichtung kann die Heizkosten unnötig in die Höhe treiben. Andersherum ausgedrückt: Ein regelmäßiger Dichtungstausch kann die Energiekosten senken. Eine Fensterdichtung austauschen ist nicht schwierig und kann selbst vom Laien einfach durchgeführt werden.Machen Sie den PapiertestEs gibt einen einfachen Trick, um die Dichtheit von Fenstern zu kontrollieren. Klemmen Sie ein Blatt Papier zwischen Fensterflügel und Rahmen und schließen Sie das Fenster komplett. Ziehen Sie an dem Blatt Papier. Reißt das Papier beim Ziehen, dichten Ihre Dichtungen gut ab. Können Sie das Blatt Papier einfach herausziehen, dichtet die Dichtung nicht mehr ausreichend ab und muss ausgetauscht werden, um Heizkosten zu sparen und eine größere Feinstaubbelastung zu vermeiden.Und jetzt? Das passende Dichtungsmodell ganz leicht mit Dikara, dem Dichtungskönig finden:Wie bereits erwähnt, ist eine Fensterdichtung austauschen nicht sonderlich schwer. Wichtig ist allerdings, dass man das passende Modell auswählt. Eine riesige Auswahl an Dichtungen wie zum Beispiel für Kunststofffenster, Holzfenster und Aluminiumfenster finden Sie bei Dikara, dem Dichtungskönig. Der Fachhandel für Dichtungen aus Braunschweig ist der ideale Ansprechpartner, wenn Sie eine Gummidichtung suchen.Sie sind sich nicht sicher, welche Dichtung Sie benötigen? Kein Problem, wir führen über 5.500 Dichtungen, da wird auch Ihre mit dabei sein.Jetzt kostenfrei Musterdichtungen anfordern und gut für den Winter vorbereitet sein!Weitere Tipps: So verlängern Sie die Lebensdauer einer DichtungBei normalem Einsatz halten Fenster- und Türdichtungen 10 bis 15 Jahre. Wir empfehlen Ihnen, mindestens zweimal im Jahr Ihre Fenster und Türen zu warten und sich in diesem Zug vor allem die Dichtungen anzusehen. Zusätzlich können Sie die Lebensdauer Ihrer Dichtungen durch den Einsatz spezieller Dichtungsreiniger erhöhen. Wir empfehlen Dikaras Blanken Blitz in Kombination mit dem Dichtungsbalsam.Je stärker Ihr Fenster der Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist, desto schneller werden die Dichtungen porös und können sich verziehen. Auch durch die mechanische Beanspruchung, also das Öffnen und Schließen der Fenster und Türen, werden die Dichtungen in Mitleidenschaft gezogen. Sind die Dichtungen hart und brüchig, können sie ihre eigentliche Funktion nur noch eingeschränkt erfüllen.Weitere wichtige Gründe Ihre Dichtungen zu überprüfenUndichte Dichtungen, dichten weder gegen Zugluft noch gegen Straßenlärm oder Staub und Rauch ausreichend ab. Die Feinstaubbelastung kann massiv ansteigen. Es kann kalte Luft hineinströmen und warme nach draußen entweichen. Nach 10 bis 15 Jahren ist es spätestens an der Zeit, die Dichtungen zu wechseln.In 3 einfachen Schritten neue Dichtung finden:1. Schritt: Dichtung mit dem Papiertest testen2. Schritt: Kostenfrei Muster bestellen bei Dikara der Dichtungskönig3. Schritt: Dichtung tauschen - Geld sparenSie wissen, dass Ihre Fensterdichtungen über 10 Jahre alt sind? Dann machen Sie den zuvor beschriebenen Papiertest und bestellen Sie sich Ihre kostenlosen Musterdichtungen auf www.dikara.de!Damit die warme Luft drinnen bleibt und die kalte Luft draußen.Bereiten Sie sich auf den Winter vor und sparen Sie mit Dikara Heizkosten.*Quelle: enercity.de/magazin/mein-leben/fenster-und-tueren-abdichten"Laut Energieberater Rolf-Peter Weule können Dichtungsstreifen bei einem Haus mit vielen undichten Fenstern die Heizkosten um bis zu 20 Prozent senken: Liegt die Breite der undichten Spalten an Fenstern und Türen bei drei Millimetern, können rund 150 Euro Heizkosten eingespart werden. Weitaus mehr wird es, wenn die Spaltenbreite noch größer ist."Pressekontakt:Ansprechpartner: Frau Böhnisch und Herr FlorE-Mail: dikara@five-am.deHandy (auch WhatsApp): 01590 / 86 22 964Festnetz: 0531 / 2900 65 75Website: www.dikara.deOriginal-Content von: Dikara der Dichtungskönig - Braunschweigs Fachhandel für Dichtungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/171617/5591937