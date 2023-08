Gestern drückten Inflationsdaten aus Deutschland etwas auf die Stimmung der DAX-Anleger. Zwischenzeitlich notierte der DAX rund 0,7 Prozent im Plus. Am Ende ging er dann aber nur mit einem Abschlag von 0,2 Prozent aus dem Handel. Worauf es jetzt für den DAX ankommt, erläutert Thomas Bergmann in dieser ...