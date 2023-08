© Foto: Deutsche Börse AG



Die Vorgaben für den Börsenstart in Deutschland sind freundlich, der DAX könnte fester in den Tag starten. Doch alles hängt von den anstehenden US-Daten ab.

Der deutsche Aktienmarkt steuert am Donnerstag auf leichte Gewinne zum Start zu. Der DAX wird von dem Broker IG mit rund 0,1 Prozent im Plus bei 15.916 Punkten taxiert. Sollte sich der Leitindex heute am letzten Handelstag des Monats stabil halten, würde sich für den August ein Minus von 3,2 Prozent ergeben.

In den USA haben am Mittwoch schwache Zahlen zum US-Arbeitsmarkt für gute Stimmung gesorgt. Nachdem der private ADP-Bericht den niedrigsten Stellenzuwachs seit Januar gezeigt hat, wird auch für den morgen anstehenden offiziellen Bericht mit einer Abkühlung am Arbeitsmarkt gerechnet. Und diese Abschwächung ist das, was die US-Notenbank als Ergebnis ihrer strafferen Geldpolitik sehen möchte. Der Druck auf die Fed, die Zinsen weiter zu erhöhen, sinkt damit.

Die freundliche Stimmung könnte sich auch auf den deutschen Aktienmarkt übertragen. "Hierzulande schielen am Aktienmarkt viele schon wieder in die Richtung der 16.000", sagt Thomas Altmann, Head of Portfoliomanagement bei QC Partners. "Die 16.000 hat trotz des zwischenzeitlichen Kursverfalls nichts von ihrer Anziehung verloren. Die Anleger werden wieder mutiger, die Stimmung steigt."

Ein weiterer wichtiger Indikator für die Fed steht heute Nachmittag an. Dann werden die US-Verbraucherpreise und Daten zum privaten Konsum bekannt gegeben. Der sogenannte PCE-Kern-Preisindex ist eine der wichtigsten Maßzahlen für die US-Notenbank bei der Einschätzung der Inflationsentwicklung.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Zentralredaktion

