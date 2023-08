Nikola hat am Mittwoch eine positive Entwicklung gezeigt. Die Kurse sind um etwa 1-1,5 % gestiegen, was auf ein Wiederaufleben der Aktivität hindeutet. Allerdings müssen die US-Amerikaner nun ihre Strategien offenlegen. Analysten zeigen sich zuversichtlich und eine wichtige Nachricht des Unternehmens gibt Anlass zur Hoffnung: Nikola kündigte einen weiteren Wechsel in der Führungsebene an. Nikolas Fahrplan - Wohin ...

Den vollständigen Artikel lesen ...