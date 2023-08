Hamburg (ots) -



"Nichts mehr müssen, nichts mehr unbedingt wollen - das ist einfach fantastisch!" Im GALA-Interview (36/2023, EVT 31. August) schwärmt TV-Moderator und Musiker Reinhold Beckmann, 67, von seinem neuen Alltag. "Vor ein paar Jahren habe ich mich entschlossen, den Job vor der Kamera größtenteils ad acta zu legen und ein normales Leben abseits des Medienzirkus zu führen. Was für ein Gewinn an Lebensqualität! Auch dass ich als Musiker mein eigenes Abendprogramm habe und auf Tour gehe." Sein Fazit bringt er so auf den Punkt: "Ich habe mich lange in Talkshows um die Leben anderer Menschen gekümmert. Jetzt frage ich mich stattdessen, welche Themen ich für mich bearbeiten möchte."



