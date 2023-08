DJ MÄRKTE ASIEN/Verunsicherung an China-Börsen hält an

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die ostasiatischen Börsen haben am Donnerstag mehrheitlich mit Abschlägen geschlossen. Während die chinesischen Börsen mit Verlusten aufwarteten, zeigte sich die japanische Börse freundlich. In China fiel die Meldungslage zwiespältig aus. Die Stimmung in der chinesischen Industrie war im August gestiegen. Der Einkaufsmanagerindex für den verarbeitenden Sektor erhöhte sich, während Volkswirte mit einer Eintrübung gerechnet hatten. Allerdings verharrte der Index im Kontraktionsbereich. In der Dienstleistungsbranche hatte sich die Lage im August dagegen eingetrübt, wobei der Index hier weiter Wachstum signalisierte. Die Daten zeigten keine echte Verbesserung des ökonomischen Umfelds, urteilte ING-Analyst Robert Carnell für die Region Asien-Pazifik.

Unterdessen verschärfte sich die Immobilienkrise in China. Der Immobilienentwickler Country Garden hat nach hohen Abschreibungen auf Immobilienprojekte für das erste Halbjahr 2023 einen Milliardenverlust ausgewiesen und vor einem möglichen Zusammenbruch gewarnt. Zudem haben die chinesischen Behörden laut einem Bericht externe Prüfer damit beauftragt, die Finanzen von Zhongrong International Trust zu durchleuchten. Im Handel wurde dies als Signal für eine staatliche Rettung der Schattenbank interpretiert. Spekuliert wurde daher auch über eine Stützung von Country Garden, deren Aktien in Hongkong um 1,1 Prozent zulegten.

Bereits am Vortag hatten staatliche Institutionen die Bereitschaft zur finanziellen Unterstützung privater Gesellschaften zum Ausdruck gebracht. Doch berichteten Händler von großer Verunsicherung am Markt. Vor diesem Hintergrund verlor der HSI in Hongkong im späten Geschäft 0,8 Prozent, der Schanghai-Composite beendete den Handel 0,6 Prozent tiefer. Baidu und Sensetime zogen um 2,2 bzw. 4 Prozent an - beide Unternehmen erhielten die Genehmigung für KI-Dienstleistungen. Die Stahlplattform ZG Group geht mittels Fusion mit einem leeren Börsenmantel (SPAC) in Hongkong an die Börse. Es ist der erste Börsengang dieser Art in der Sonderwirtschaftszone.

Zinserhöhungen in Japan kein Thema

In Tokio stützten Technologie- und Wertpapierhandelstitel, der Nikkei-225 gewann 0,9 Prozent. Händler berichteten von Hoffnungen auf ein baldiges Ende der US-Zinserhöhungen. In Japan selbst schienen Zinserhöhungen ohnehin kein Thema zu sein. Die Bank of Japan (BoJ) sollte nach Ansicht von Board-Mitglied Toyoaki Nakamura an der lockeren Geldpolitik festhalten, obwohl das Inflationsziel noch nicht erreicht sei.

Der südkoreanische Kospi drehte wie die chinesischen Börsen nach unten und verlor nach anfänglichen Aufschlägen 0,2 Prozent. Im Handel würden schwache Handelsdaten am Freitag erwartet, hieß es auch mit Blick auf die Entwicklung in China. Die Daten zur Industrieproduktion hatten enttäuscht. Daher zählten Industrierohstoffwerte und Werftpapiere zu den schwächsten Aktien.

In Australien schaffte der S&P/ASX-200 ein knappes Plus von 0,1 Prozent. Die Versicherungswerte Suncorp, QBE, Nib und Medibank legten zwischen 1,4 und 2,8 Prozent zu.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.305,30 +0,1% +3,8% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 32.619,34 +0,9% +23,9% 08:00 Kospi (Seoul) 2.556,27 -0,2% +14,3% 08:00 Schanghai-Comp. 3.119,88 -0,6% +1,0% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 18.329,67 -0,8% -6,5% 10:00 Taiex (Taiwan) 16.634,51 -0,5% +17,7% 07:30 Straits-Times (Sing.) 3.234,49 +0,4% -1,0% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:58 Uhr % YTD EUR/USD 1,0901 -0,2% 1,0926 1,0865 +1,8% EUR/JPY 158,87 -0,5% 159,70 159,09 +13,2% EUR/GBP 0,8574 -0,2% 0,8588 0,8594 -3,1% GBP/USD 1,2715 -0,0% 1,2721 1,2641 +5,1% USD/JPY 145,76 -0,3% 146,18 146,42 +11,2% USD/KRW 1.324,25 +0,1% 1.322,82 1.324,64 +4,9% USD/CNY 7,2896 +1,6% 7,1774 7,2924 +5,7% USD/CNH 7,2972 -0,0% 7,2994 7,3031 +5,3% USD/HKD 7,8447 -0,0% 7,8470 7,8465 +0,5% AUD/USD 0,6486 +0,2% 0,6473 0,6465 -4,8% NZD/USD 0,5963 +0,2% 0,5950 0,5950 -6,1% Bitcoin BTC/USD 27.278,28 +0,1% 27.261,73 27.433,55 +64,3% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 81,67 81,63 +0,0% +0,04 +4,3% Brent/ICE 85,83 85,86 -0,0% -0,03 +3,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.945,95 1.942,54 +0,2% +3,41 +6,7% Silber (Spot) 24,58 24,68 -0,4% -0,09 +2,6% Platin (Spot) 978,88 978,50 +0,0% +0,38 -8,4% Kupfer-Future 3,78 3,79 -0,1% -0,00 -0,9% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf

(END) Dow Jones Newswires

August 31, 2023 03:37 ET (07:37 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.