München (ots) -Bei einem Ladestopp die Lieblingsserie weiterschauen, die Bundesliga live verfolgen oder bei einer Fahrtunterbrechung mal eben das aktuelle TV-Programm streamen - Joyn und BMW machen das möglich. Die kostenfreie Streaming-Plattform und der weltweit führende Premium-Automobil-Hersteller bringen perfektes Video-Entertainment ins Fahrzeug. Im neuen BMW 5er, der noch in diesem Jahr auf den Markt kommt, wird Joyn im Front-Seat-Infotainment integriert. Die Joyn Web-App unter www.joyn.de bietet über 65 Live-TV-Channels, Serien, Joyn Originals, Dokumentationen und Filme auf Abruf, Mediatheken und Sportinhalte von ProSiebenSat.1 sowie weiterer Content-Partner auf einer Plattform. Ab November 2023 wird die Streaming-Plattform in weiteren Modellreihen over-the-air bereitgestellt. Joyn und BMW stellen diese Innovation auf der IFA in Berlin vor.Tassilo Raesig, Geschäftsführer Joyn: "Bereits heute ist Joyn als kostenlose Streaming-Plattform über alle gängigen Verbreitungswege verfügbar. Mit dieser Kooperation bauen wir die Reichweite von Joyn weiter aus und stellen unsere Streaming-Plattform ab sofort auch allen BMW-Kundinnen und -Kunden zur Verfügung. Hit the road, Joyn!"Für die technische Umsetzung kooperiert Joyn mit DTS und TiVo, einem Teil von Xperi, und bringt mit DTS Autostage Video Service Powered by TiVo Video-Entertainment in die BMW 5er Modelle. Nutzer*innen können sich zukünftig in den entsprechenden Modellen auf das gewohnte Joyn Erlebnis freuen.Über JoynJoyn bietet ein umfangreiches kostenfreies Angebot mit zahlreichen Live-TV-Channels, Serien, Dokumentationen und Filmen auf Abruf, Mediatheken und Sportinhalten von ProSiebenSat.1 sowie weiterer Content-Partner, alles gebündelt auf einer Plattform. Noch mehr Entertainment bekommen Nutzer*innen mit dem Premium-Angebot Joyn PLUS+. Hier sind zusätzliche Pay-TV-Channels und noch mehr Inhalte auf Abruf wie Exclusives und Originals enthalten. Nutzer*innen können Inhalte auf iOS-, Android- und Huawei-Geräten sowie im Web und über Smart-TVs, Google Chromecast, PlayStation 4 & 5, Apple TV und Amazon Fire TV abspielen. Ziel ist es, eine umfassende deutsche OTT-Plattform anbieterübergreifender Inhalte zu schaffen.Die Joyn GmbH steht unter der Geschäftsführung von Tassilo Raesig und René Sahm und ist eine hundertprozentige Tochter der ProSiebenSat.1 Media SE.