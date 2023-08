Der DAX profitiert am Donnerstag vom Schwung von der Wall Street und legt wieder den Vorwärtsgang ein. Trotz der hohen Inflation in Deutschland wird die 16.000-Punkte-Marke ins Visier genommen. Derweil rückt der US-Arbeitsmarktbericht am Freitag bereits in den Fokus. Auf Unternehmensseite stehen Bayer, MTU Aero Engines, RWE, SAP und Siemens Energy im Mittelpunkt.

