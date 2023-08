Maxhütte-Haidhof (ots) -- Regional: Netto unterstützt Vereinswesen bereits zum dritten Mal mit Spendenaktion- Kundenspenden: Kassen- und Pfandspenden vom 4.9. - 30.12. für regionale Vereine- Unternehmensspende: Netto verdoppelt am 19.9, 7.10. sowie 11.11. tagesaktuelle SpendenOb Musik, Fußball oder Schwimmen: Vereine bieten Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit, sich sportlich zu betätigen, auszutauschen und in einem geschützten Rahmen zu entwickeln. Auch für Erwachsene sind sie eine wichtige Anlaufstelle für kulturelle Aktivitäten oder gemeinsame Hobbies. Gleichzeitig wird die Finanzierung von Vereinen immer schwieriger, da beispielsweise öffentliche Förderungen zurückgehen. Hier möchte Netto helfen. Bereits zum dritten Mal fördert der Lebensmittelhändler das regionale Vereinswesen mit einer Spendenaktion: Kundinnen und Kunden können vom 4. September bis zum 30. Dezember siebzehn Wochen lang an den Kassen und Pfandautomaten Vereine aus Ihrer Region finanziell unterstützen. An drei Tagen verdoppelt Netto zudem die tagesaktuellen Spenden seiner Kundinnen und Kunden. In den insgesamt 19 regionalen Spendenwochen 2022 und 2021 konnte die Netto-Spendenaktion somit rund 4.100 Vereine mit über 1,1 Millionen Euro unterstützen.Bewerbungsphase und Votings abgeschlossenInteressierte Vereine konnten sich im Vorfeld über die Netto-Website für die Teilnahme an der Spendeninitiative zu bewerben. Ein anschließendes Kundenvoting kürte die rund 2.200 teilnehmenden Vereine: Sie erhalten vom 4. September bis zum 30. Dezember 2023 die Kassen- und Pfandspenden ihrer zugeteilten Filiale(n) vor Ort."Soziales Engagement gehört schon lange zur Unternehmens-DNA. Als Nahversorger ist uns regionaler Einsatz und die Gemeinschaft der Menschen vor Ort sehr wichtig. Wir freuen uns daher, das Vereinswesens bereits zum dritten Mal in Folge mit unserer Spendenaktion zu fördern", so Christina Stylianou, Leiterin der Netto-Unternehmenskommunikation.Regionales Engagement leicht gemacht: so geht'sMit dem Wunsch "Einfach aufrunden" unterstützen Kundinnen und Kunden an den Netto-Kassen ganzjährig die Netto-Spendenpartner bei jedem Einkauf mit 1 bis 10 Cent. Zudem kann der Wert des Pfandbons in den Netto-Filialen gespendet werden. So übernimmt das Unternehmen gemeinsam mit den Kundinnen und Kunden nachhaltig soziale Verantwortung.Informationen zur regionalen Spendenaktion "Bring dich ein für deinen Verein" gibt es unter: netto-online.de/vereinsspende. Zudem können bei Interesse die regionalen Spendenpartner auf der Website unter dem Link netto-online.de/vereinsspende eingesehen werden.Netto Marken-Discount unterstützt mit der Spendenaktion "Bring dich ein für deinen Verein" unter anderem mehrere Sportvereine. Der Lebensmittelhändler fördert eine bewusste und sportliche Lebensweise - nicht nur auf regionaler Ebene. Neben der Spendenaktion setzt sich Netto auch national für den Sport ein. Bereits seit 2016 ist Netto Premium Partner von Team Deutschland.Netto Marken-Discount im Profil:Netto Marken-Discount gehört mit über 4.300 Filialen, rund 84.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, wöchentlich 21 Millionen Kundinnen und Kunden und einem Umsatz von 15,8 Milliarden Euro zu den führenden Unternehmen in der Lebensmitteleinzelhandelsbranche. Mit rund 5.000 Artikeln und einem Schwerpunkt auf frischen Produkten verfügt Netto Marken-Discount über die größte Lebensmittel-Auswahl in der Discountlandschaft. Die Übernahme von Verantwortung gehört zur Netto-Unternehmenskultur - dabei setzt das Handelsunternehmen auf vier Schwerpunkte: Gesellschaftliches und soziales Engagement, faire Zusammenarbeit, schonender Umgang mit Ressourcen sowie die Ausrichtung der Einkaufsstrategie an Nachhaltigkeitsaspekten. Netto ist Partner des WWF Deutschland: Neben dem Ausbau und der Förderung des nachhaltigeren Eigenmarkensortiments arbeitet Netto außerdem entlang der Schwerpunktthemen Klimaschutz, Biodiversität, Süßwasser und Ressourcen daran, den eigenen ökologischen Fußabdruck weiter zu reduzieren. Mit über 5.600 Auszubildenden zählt das Unternehmen zudem zu den wichtigsten Ausbildungsbetrieben des deutschen Einzelhandels und besetzt Führungspositionen bevorzugt mit engagierten Talenten aus den eigenen Reihen.Pressekontakt:Netto Marken-Discount Stiftung & Co. KGChristina StylianouTel.: 09471-320-999E-Mail: presse@netto-online.de, www.netto-online.deOriginal-Content von: Netto Marken-Discount Stiftung & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/72216/5592047