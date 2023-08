DJ PTA-Adhoc: PORR AG: Aufsichtsratsausschuss nominiert Claude-Patrick Jeutter zum Mitglied des Vorstands - COO Josef Pein tritt per Jahresende 2023 den Ruhestand an

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Wien (pta/31.08.2023/09:55) - Der Nominierungsausschuss des Aufsichtsrats hat heute Claude-Patrick Jeutter zum Mitglied des Vorstands und COO der PORR AG ab 01.01.2024 nominiert. Die entsprechenden Beschlüsse sollen in der Aufsichtsratssitzung am 21.09.2023 gefasst werden. Josef Pein tritt zum Jahreswechsel den verdienten Ruhestand an und legt seine Funktion als Mitglied des Vorstands mit Wirkung zum 31.12.2023 zurück.

Claude-Patrick Jeutter (54) absolvierte das Studium des Bauingenieurwesens an der Universität Stuttgart und schloss dieses 1995 als Diplom-Bauingenieur ab. Er begann seine Karriere bei der Müller-Altvatter GmbH & Co. KG, Stuttgart. Bis 2019 war er in Geschäftsführungs- und Vorstandsfunktionen verschiedener Bauunternehmen in Deutschland tätig. Seit 2019 ist er in Führungsfunktion für die PORR Gruppe tätig und verantwortet aktuell als Mitglied der Geschäftsführung der PORR Management GmbH den Bereich Deutschland der PORR.

Claude-Patrick Jeutter wird als Mitglied des Vorstands der PORR AG für das operative Segment Deutschland sowie Rumänien verantwortlich sein. Das Segment AT / CH wird nach dem Ausscheiden von Josef Pein durch den Vorstandsvorsitzenden Karl-Heinz Strauss verantwortet.

Für Rückfragen kontaktieren Sie bitte:

Ing. Karl-Heinz Strauss, CEO PORR AG Tel: +43 50 626 1000 comms@porr-group.com

Mag. Milena Ioveva, Konzernsprecherin PORR AG Tel: +43 (0)50 626 - 1763 ir@porr-group.com

