Claude-Patrick Jeutter wird neues Mitglied des Porr-Vorstands. Er tritt im Jänner 2024 als COO ein. Der aktuelle COO Josef Pein geht zum Jahreswechsel in den verdienten Ruhestand, wie der Baukonzern mitteilt. Claude-Patrick Jeutter (54) ist seit 2019 in Führungsfunktion für die Porr Gruppe tätig und verantwortet aktuell als Mitglied der Geschäftsführung der Porr Management GmbH den Bereich Deutschland der Porr. Claude-Patrick Jeutter wird als Mitglied des Vorstands der PORR AG für das operative Segment Deutschland sowie Rumänien verantwortlich sein. Das Segment AT / CH wird nach dem Ausscheiden von Josef Pein durch den Vorstandsvorsitzenden Karl-Heinz Strauss verantwortet.

