ISM Resources Corp. gab diese Woche Pläne bekannt, seinen Namen von "ISM Resources Corp." zu "Discovery Lithium Inc." zu ändern, um den kürzlich erfolgten Erwerb der Lithium-aussichtsreichen Mineralkonzessionen Serindac Lake und Vaubert Lake zu reflektieren. Das Unternehmen geht davon aus, dass die Namensänderung bei Börseneröffnung am morgigen Freitag, dem 1. September 2023, in Kraft treten wird.



Die Stammaktien des Unternehmens, die derzeit unter dem Symbol "ISM" an der Canadian Securities Exchange und unter dem Symbol "ISMRF" am OTC in den Vereinigten Staaten gehandelt werden, werden künftig voraussichtlich unter den neuen Symbolen "DCLI" an der CSE und "DCLIF" am OTC gehandelt. Das Symbol "Q3Q0" des Unternehmens an der Frankfurter Börse wird sich nicht ändern.



Die neue CUSIP für die Stammaktien wird voraussichtlich 25472M107 lauten und die neue ISIN CA25472M1077.



Im Zusammenhang mit der Namensänderung hat die Tochtergesellschaft des Unternehmens, Discovery Lithium Inc., ihren Namen in Discovery Lithium Holdings Inc. geändert. Für weitere Informationen wird in Kürze eine neue Website zur Verfügung stehen unter: www.discoverylithium.com.



© Redaktion GoldSeiten.de / Rohstoff-Welt.de / MinenPortal.de