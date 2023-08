München (ots) -Ab Samstag, 9. September, finden in Düsseldorf die Invictus Games statt: ein einzigartiges internationales Sportereignis für versehrte Soldaten und Soldatinnen. Hier stellen sie sich der größten Herausforderung ihres Lebens. Vor diesem Hintergrund zeigt die ARD am 9. September ab 18:15 Uhr im Ersten die Dokumentation "Die Unbesiegbaren - Soldaten bei den Invictus Games" (BR) von Hanna Resch und Robert Grantner. Bereits einen Tag vorher ist der Film in der ARD Mediathek verfügbar.Seit Monaten trainieren der querschnittsgelähmte Rumäne Valentin, die schwer traumatisierte Niederländerin Machteld und Daniel aus Deutschland, der an einer posttraumatischen Belastungsstörung leidet, für ihren großen Tag. Was macht der Sport mit Menschen, denen ihr Job zeitweise alles genommen hat?Denn es ist ein harter Weg zu den "Invictus Games". Alle drei sind als Soldat*innen verwundet worden, auch wenn man nicht allen ihre Verwundung ansieht. Alle drei kamen als anderer Mensch zurück aus dem Einsatz, der ihr Leben komplett verändert hat. Die Invictus Games sind für sie die Chance, sich nun selbst zu beweisen: Ich schaffe das. Nicht nur im Sport, sondern auch im Alltag.Werden es den drei Protagonist*innen gelingen, sich durch die Vorbereitung auf die Invictus Games wieder zurück ins Leben zu kämpfen? Der Druck ist hoch und die Verwundungen oft tiefer als man auf den ersten Blick sieht. Diese drei Geschichten stehen für tausende Schicksale von Soldatinnen und Soldaten, die in Einsätzen weit weg von zuhause ihr Leben und ihre Gesundheit für die Sicherheit ihres Landes riskiert haben, und die jetzt wieder ein Teil der Gesellschaft werden wollen.Pressekontakt:ARD Sportkoordination, Swantje Lemenkühler,Tel. 089/55 89 44 780, E-Mail: swantje.lemenkuehler@ard.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5592061