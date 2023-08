Die Familie Jiaravanon, eine der vermögendsten Familien Asiens, die das größte diversifizierte Holdingunternehmen Asiens mit über 82 Milliarden US-Dollar Umsatz kontrolliert, nämlich die Charoen Pokphand Group ("CP Group"), und LDA Capital ("LDA"), eine globale alternative Investmentgruppe mit Fachkenntnissen im Bereich strukturiertes Eigenkapital, Schulden und Investitionen in digitale Vermögenswerte mit über 50 aktuellen Portfolio-Unternehmen, haben eine Zusammenarbeit in Form eines Joint Ventures angekündigt, im Rahmen dessen sie den CPFam-LDA Asia Growth Fund ("Fonds") ins Leben gerufen haben. Der Fonds wird in weltweit gelistete und Pre-IPO-Unternehmen mit hohem Wachstumspotenzial im mittelständischen Markt Südostasiens investieren und strebt in den nächsten 12 bis 18 Monaten Kapitalzusagen in Höhe von 2 Milliarden US-Dollar an.

Der Fonds, eine Partnerschaft zwischen LDA und Charoen Energy and Water Asia Co., Ltd ("CEWA"), einem an die CP Group Family angegliederten Unternehmen, wird die umfangreiche Erfolgsbilanz von LDA in erfolgreichen Partnerschaften sowie in den Bereichen Geschäftsentwicklung, Themenumsetzung, Beschaffung, Investitionen und Risikomanagement mit den langjährigen regionalen Beziehungen der CP Group Family zu erfolgreichen Geschäftsleitern und ihrer einschlägigen Branchenkenntnis kombinieren.

CEWA und LDA werden ihre Erfahrungen und Infrastruktur in den USA, Europa und Südostasien nutzen, um Wachstumsunternehmen eine wirklich globale Palette von lokalen Mehrwertressourcen anzubieten. Dazu gehören die Erschließung neuer internationaler Investorengelder, der Zugang zu Lizenzvereinbarungen und Abnahmeverträgen sowie kommerzielle Vertriebspartnerschaften. Das Ziel des Fonds ist es, das Spielfeld für mittelständische Unternehmen auszugleichen, die auf globaler Ebene wachsen und konkurrieren möchten.

Anthony Romano, Mitbegründer von LDA, sagte: "Unser Team verfügt über eine 20-jährige Erfolgsgeschichte bei der Bereitstellung von flexiblen Finanzierungen für globale Wachstumsunternehmen, die bisher von regionalen Banken und lokalen Investoren unterkapitalisiert wurden. Die Partnerschaft mit CEWA und der CP Group Family stärkt die Fähigkeit von LDA, Wirtschaftsführungskräfte in ganz Südostasien zu erreichen und notwendige innovative und flexible Finanzierungslösungen zur Unterstützung des Wachstums bereitzustellen. Ich bin begeistert von der Wirkung, die der Fonds auf die Unternehmer-Community in der Region haben wird, da wir bestrebt sind, diese Finanzierungslücke im mittelständischen Markt zu schließen."

"Unsere Familie hat Unternehmen aufgebaut mit dem Grundsatz, dass Erfolg erreicht wird, indem man in seine Gemeinschaft investiert und ihr Zugang zu qualitativ hochwertigen Gütern und Dienstleistungen ermöglicht, die kontinuierlich ihre Lebensweise verbessern. Ich glaube, der Fonds ist eine weitere ausgezeichnete Finanzierungsquelle, um Wachstumsunternehmen und Unternehmer in Thailand und Südostasien zu unterstützen", sagte Chatchaval Jiaravanon, Fondsleiter.

Über CP Group Family

Die Familie Jiaravanon verwaltet ein führendes globales Industriekonglomerat und Family Office mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz in der Verwaltung von mehr als 25 Milliarden US-Dollar an Vermögenswerten, einem Umsatz von über 82 Milliarden US-Dollar und 450.000 Mitarbeitern. Die Beteiligungen der Familie erstrecken sich über 8 Geschäftsbereiche, 14 Geschäftsgruppen und 21 Länder und Volkswirtschaften.

Chatchaval Jiaravanon ist der Sohn von Sumet Jiaravanon, dem Executive Chairman der CP Group. Chatchaval und Sumet besitzen gemeinsam mit ihrer Familie, zu der auch Dhanin Chearavanont, der Senior Chairman der CP Group, gehört, Anteile an der CP Group sowie Investitionen im Einzelhandel und in der Telekommunikationsbranche. Das kollektive Nettovermögen der Familie beläuft sich auf über 36 Milliarden US-Dollar. Chatchaval ist Executive Director der C.P. Pokphand Group und Mitglied des Vorstands des asiatischen Kommunikationskonglomerats True Corporation. Darüber hinaus ist er Vorsitzender und Gründer von Charoen Energy and Water Asia, CEO von Charoen Pokphand Indonesia und unabhängiger Eigentümer des Fortune-Magazins.

Über LDA

LDA Capital ist eine globale alternative Investmentgruppe mit Expertenwissen in grenzüberschreitenden Transaktionen weltweit. Unsere Mitarbeiter haben sich internationalen und grenzüberschreitenden Möglichkeiten gewidmet und im Laufe ihrer Karrieren insgesamt über 250 Transaktionen im öffentlichen und privaten Mittelstandsmarkt in 43 Ländern durchgeführt, dies mit Gesamttransaktionswerten von über 11 Milliarden US-Dollar.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230829501950/de/

Contacts:

CEWA

Name: Chatchaval Jiaravanon

E-Mail: chatchaval_jia@truecorp.co.th

LDA

Name: Anthony Romano

E-Mail: info@ldacap.com