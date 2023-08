Am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich am Donnerstag ein freundlicher Handelstag ab. Der DAX hat mit einem moderaten Kurszuwachs zum Handelsstart seine leichte Vortagsschwäche ausgeglichen. Im frühen Handel legte der deutsche Leitindex um 0,24 Prozent auf 15.930 Punkte zu. Folgende Themen könnten die Kursentwicklungen am Donnerstag beeinflussen:1. Erholung an der Wall Street stocktNach einer dreitägigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...