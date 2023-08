Der amerikanische Industriekonzern ChampionX Corp. (ISIN: US15872M1045, NASDAQ: CHX) wird eine Quartalsdividende in Höhe von 0,085 US-Dollar je Aktie ausschütten, wie am Mittwoch berichtet wurde. Die Auszahlung erfolgt am 27. Oktober 2023 (Record date: 6. Oktober 2023). Auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden 0,34 US-Dollar bezahlt. Die derzeitige Dividendenrendite beträgt beim aktuellen Börsenkurs von 36,51 US-Dollar (Stand: 30. August 2023) 0,93 ...

