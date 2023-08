DJ SENTIMENT/Zunahme der Negativstimmung stoppt langsam

FRANKFURT (Dow Jones)--Erste Anzeichen einer Bodenbildung im Stimmungsabsturz gibt es bei den US-Anlegern. Nach mehreren Wochen mit steigender Bären- und fallender Bullen-Anzahl stabilisieren sich erstmals die Werte. Dazu beigetragen hat möglicherweise das Notenbanker-Treffen in Jackson Hole. Wie die aktuelle Umfrage des US-Anlegerverbandes AAII zeigt, erhöht sich das Bullen-Lager erstmals wieder leicht auf 33,1 Prozent. In der Vorwoche waren es noch 32,3 Prozent. Der Anteil der Bären sinkt leicht auf 34,5 Prozent nach 35,9 Prozent. Das Lager der Neutralen ändert sich damit nur geringfügig.

Nur Privatanleger werden in Deutschland optimistischer

Auch in Deutschland stellt Sentiment-Experte Joachim Goldberg im Rahmen seiner Umfrage für die Börse Frankfurt ähnliches fest: Nach Wochen gedrückter Stimmung sieht er nun bei den Privatanlegern seit Mitte August eine deutliche Aufhellung. Auch wenn noch ein Rest Pessimismus verbleibe, sei das Sentiment in diesem Umfrage-Panel so gut wie seit rund vier Monaten nicht mehr, unterstreicht Goldberg. Der Börse Frankfurt Sentiment-Index ist in diesem Panel um 4 Prozentpunkte auf einen neuen Stand von minus 4 gestiegen.

Anders sieht es aber bei den institutionellen Investoren aus. Hier hat sich die Stimmung wieder eingetrübt, obwohl der DAX nach einem Rücksetzer in der Vorwoche wieder nach oben gelaufen sei. Auf längere Sicht handelt es sich nach Ansicht von Goldberg beim jüngsten Pessimismus der institutionellen Investoren jedoch nicht um eine dramatisch negative Markteinschätzung: Vielmehr setze ein Teil von ihnen auf eine breit angelegte Seitwärtsentwicklung. Der Börse Frankfurt Sentiment Index dieser Anlegergruppe fiel gegenüber der Vorwoche um 8 Prozentpunkte auf einen neuen Stand von minus 19.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/ros

(END) Dow Jones Newswires

August 31, 2023 04:47 ET (08:47 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.