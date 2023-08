NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für UBS nach Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 20 Franken belassen. Die Kennziffern des Geldhauses enthielten einige große, nicht operative Posten, die die zugrunde liegende Entwicklung überschatteten, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Die UBS scheine bei der Integration der übernommenen Credit Suisse schneller voranzukommen als bisher angenommen. Auch die erwarteten Kosteneinsparungen seien höher als zuletzt kommuniziert./edh/ajx

