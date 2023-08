Original-Research: ParTec AG - von Montega AG



Einstufung von Montega AG zu ParTec AG



Unternehmen: ParTec AG

ISIN: DE000A3E5A34



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Halten

seit: 31.08.2023

Kursziel: 111,00 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Miguel Lago Mascato



H1: Projektgewinn sichert anhaltend hohe Wachstumsdynamik

Die ParTec AG hat letzte Woche den vorläufigen Zuschlag für das Großprojekt "JUPITER" erhalten und wird damit den Bau des ersten

Exascale-Supercomputers in Europa verantworten, womit die avisierte deutliche Top Line-Ausweitung Formen annimmt, die durch die H1-Zahlen untermauert wird.



Auftragsdetails in Kürze: Der gewonnene Auftrag am Forschungsstandort Jülich umfasst in Zusammenarbeit mit Atos und Lenovo die Installation der Hardware sowie die Bereitstellung von Software inkl. Wartung des Supercomputers. Das Auftragsvolumen beträgt in Summe ca. 300 Mio. Euro. Für ParTec stellt dies nach dem Projekt MARE Nostrum V ("MN V") den nächsten Meilenstein in der Erschließung des Vendor-Geschäfts dar. Der Projektstart und erste Umsätze sind für 2023 geplant, die ParTec in die avisierten dreistelligen Mio. EuroUmsatzsphäre pro Jahr vorstoßen lassen. Die vollständige Installation sollte bis Ende 2024 abgeschlossen sein. Für den Gewinn weiterer Exascale- bzw. Supercomputing-Projekte (u.a. PILLAR II; Umsatzvolumen ca. 100 Mio. Euro) verbessert sich hierdurch u.E. die Ausgangsposition deutlich. Die Auftragserteilung unterliegt einer Einspruchsfrist (10 Tage).



Zahlen für H1 zeigen dynamisches Projektgeschäft: In H1 realisierte ParTec einen starken Top Line-Anstieg auf 52,1 Mio. Euro. Dies entspricht einer Steigerung von 44,3% ggü. dem Jahresumsatz 2022 und ist vollständig auf die Vendor-Erlöse beim Projekt MARE Nostrum V zurückzuführen. Margenseitig erzielte das Unternehmen eine EBIT-Marge von 37,2%. Die Profitabilität liegt damit zwar spürbar unter der FY-EBIT-Marge 2022, gleichzeitig jedoch deutlich über der von uns für 2023 angenommenen FY-Marge von 12,7%. Mit ersten Umsätzen aus dem JUPITER-Projekt dürfte es jedoch u.E. zu einer Normalisierung der Projektmarge in Richtung des von uns avisierten Niveaus kommen.



Die starke Ergebnissteigerung geht indes nicht einher mit der avisierten beschleunigten

Cash-Generierung. So stieg das Working Capital im Wesentlichen durch den weiteren

Forderungsaufbau (+17,8 Mio. Euro) auf 72,6 Mio. Euro (31.12.2022: 51,1 Mio. Euro). Laut

Vorstand ist ein Großteil der Forderungen (rund 60 Mio. Euro) mittlerweile beglichen.

Insgesamt verfügt die Gesellschaft nach H1 noch immer über einen u.E. geringen Cash-Bestand von rund 0,6 Mio. Euro, was u.E. weiterhin das Risiko von hochverzinsten WC-Finanzierungen birgt. Die schwache Cash-Generierung haben wir modellseitig abgebildet.



JUPITER-Umsätze könnten FY-Erwartungen übertreffen: Für H2 erwarten wir eine letzte Schlusszahlung für MN V (ca. 15 Mio. Euro) mit einer gleichbleibenden EBIT-Marge und erste JUPITER-Projektumsätze von ca. 30 Mio. Euro (MONe: 11,0% EBIT-Marge). Ausgehend vom hohen H1-Ergebnislevel erhöhen wir unsere EBIT-Prognose 2023 deutlich. Der Zeitpunkt der Umsatzrealisierung dürfte in H2 einen erheblichen Einfluss auf die Erlöse für 2023 haben und birgt hohes Top Line-Überraschungspotenzial in beide Richtungen. Der Vorstand erwartet eine Anzahlung von 50% des Projektvolumens (ca. 136,5 Mio. Euro) bis Ende 2023.



Fazit: Der JUPITER-Projektgewinn ist ein Meilenstein für das Unternehmen und ebnet den

Weg für zukünftige Projektgewinne und anhaltend hohes Top und Bottom Line-Wachstum.

Die kräftige EBIT-Erhöhung wird indes durch die schwächere CF-Conversion konterkariert.

Wir bestätigen unser Rating "Halten" inkl. Kursziel von 111,00 Euro.





+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++



Über Montega:



Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/27655.pdf



Kontakt für Rückfragen

Montega AG - Equity Research

Tel.: +49 (0)40 41111 37-80

Web: www.montega.de

E-Mail: research@montega.de

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag



übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°