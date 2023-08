Innsbruck (ots) -Der Fachkräftemangel hat die Steuerberaterbranche schwer getroffen. Qualifizierte Mitarbeiter sind nur noch für Kanzleien zu finden, die wissen, wo sie suchen müssen. Zudem ist der Zeitaufwand immens hoch, wenn die Mitarbeitergewinnung falsch angegangen wird. Mit der JAY Solution GmbH unterstützt Martin Kapeller Steuerkanzleien dabei, neue Fachkräfte schnell und einfach zu rekrutieren. Wie er seinen Kunden trotz Fachkräftemangel qualifiziertes Personal verschafft und wie Kanzleien von seiner Brancheneinsicht profitieren können, erfahren Sie hier.Steuerkanzleien müssen durch den Fachkräftemangel stark zurückstecken. Die geringe Bewerberanzahl sorgt dafür, dass die Kanzleien nicht mehr wachsen, Gewinneinbußen verkraften müssen und im Alltag überlastet sind. Vielen in der Branche fehlt das Know-how, um geeignete Mitarbeiter trotz Krisensituation anziehen zu können. Die Stellenanzeigen auf der eigenen Website oder in Jobportalen werden nicht gesehen und auch die Zusammenarbeit mit Personalvermittlern bringt selten nennenswerte Ergebnisse. "Steuerberater, Bilanzbuchhalter oder andere erfahrene Fachkräfte können heutzutage nur noch gezielt gefunden werden. Die Mitarbeitergewinnung darf heute nicht mehr dem Zufall überlassen werden. Wer auf klassische Methoden wie Jobportale oder Zeitungsanzeigen setzt, hat keine Chance, sich auf dem aktuellen Arbeitsmarkt zu behaupten", warnt Martin Kapeller, Geschäftsführer der JAY Solution GmbH."Die gute Nachricht ist: Der Fachkräftemangel muss nicht zwangsläufig jede Kanzlei treffen. Kanzleien, die strukturierte Recruiting-Maßnahmen ergreifen, können auch heutzutage Spitzenkräfte ins Team holen", erklärt Martin Kapeller weiter. Mit der JAY Solution GmbH unterstützt er Steuerkanzleien dabei, hoch qualifizierte und erfahrene Fachkräfte, wie Bilanzbuchhalter, Berufsanwärter oder Steuerberater, anzusprechen und zu rekrutieren. Dabei setzt er auf die Positionierung der Kanzlei als attraktiven Arbeitgeber und verhilft zu mehr Sichtbarkeit. Potenzielle Bewerber spricht der Experte über Social Media und andere Online-Kanäle an und erarbeitet mit den Kanzleien eine individuelle Strategie, um sich auch dort erfolgreich zu positionieren. Seine Kunden der JAY Solution GmbH betreut der Experte meist langfristig, um ihnen einen konstanten und hoch qualifizierten Bewerberpool zu generieren, mit dem auch zukünftige Stellen schnell besetzt werden können.JAY Solution GmbH: Mehr Sichtbarkeit für Steuerkanzleien durch Employer BrandingDer Geschäftsalltag ist stressig und als unterbesetzte Kanzlei kaum zu stemmen. Martin Kapeller ist sich dieser Schwierigkeiten bewusst und sorgt dafür, dass durch die JAY Solution GmbH für den Inhaber oder die Geschäftsführung kein zeitlicher Mehraufwand während des Recruitings entsteht. "Mit meiner Vorgehensweise nehme ich meinen Kunden vor allem die zeitliche Last eines klassischen Recruitings von den Schultern", erklärt er. "Wir erledigen alles, was es benötigt, um Bewerbungen zu generieren. Erst beim Bewerbungsgespräch und der Auswahl des besten Bewerbers steigt die Kanzlei selbst wieder in den Prozess ein." In erster Linie gelingt das der JAY Solution GmbH durch ein strukturiertes Employer Branding, das entworfen und auf sämtliche Online-Kanäle der Kanzlei übertragen wird. "Die Attraktivität für den Bewerber ist das A und O. Auf diese Weise können Spitzenkräfte sogar indirekt von anderen Unternehmen abgeworben werden", meint Martin Kapeller.Dabei ist die JAY Solution GmbH keine 08/15 Social-Media-Agentur. "Oft werden wir von Kanzleien mit diesen Agenturen verwechselt, dabei unterscheiden wir uns grundlegend von ihnen. Wöchentlich einen oder zwei kreative Beiträge veröffentlichen - das kann tatsächlich jede Agentur. Strukturiert und nachhaltig die richtigen Mitarbeiter für die Buchhaltung oder die Bilanzierung finden - das können die Wenigsten", erklärt der Geschäftsführer. "Im Gegensatz zu anderen Agenturen verwenden wir keine Vorlagen, sondern erstellen immer ein individuelles Konzept, das zu 100 Prozent auf die Kanzlei zugeschnitten ist." Unter anderem blickt Martin Kapeller auf die Zusammenarbeit mit der Jagersberger Steuerberatungs GmbH zurück, für die er in etwas mehr als zwei Monaten eine Berufsanwärterin, eine Bilanzbuchhalterin und einen Personalverrechner finden konnte. "Wir haben in kürzester Zeit über 31 qualifizierte Anfragen erhalten. Durch die Besetzung der drei offenen Stellen konnte endlich das Team entlastet und neue Klienten bedient werden", erklärt der Experte.Martin Kapeller: Vom Problemlöser zum erfolgreichen UnternehmerMartin Kapeller hat den Fachkräftemangel in der Steuerbranche aus erster Hand erlebt. Schon früh hat er sich für Personalwesen interessiert und während seines Studiums ein Auslandssemester mit ebendiesen Schwerpunkt in Wales absolviert. Nach dem Studium stand für ihn außer Frage, dass er sein eigenes Unternehmen gründen wollte und hat sich zuerst auf die Zusammenarbeit mit Großkonzernen spezialisiert. Gleichzeitig hat sein eigener Steuerberater jedoch nach neuen Mitarbeitern gesucht - ein erstes Projekt für Martin Kapeller, der seine Stärke für Recruiting-Maßnahmen in der Steuerberaterbranche entdecken konnte. In nur neun Tagen fand er für seinen Steuerberater einen Bilanzbuchhalter und konnte somit die offene Stelle erfolgreich besetzen."Genau das hat mich angetrieben, auch andere Kanzleien dabei zu unterstützen, die richtigen Mitarbeiter in der richtigen Anzahl zu finden", erklärt Martin Kapeller. "Der Fachkräftemangel muss keine unüberwindbare Hürde sein." In Zukunft möchte er mit der JAY Solution GmbH der erste Ansprechpartner für Steuerberater in Österreich sein, wenn es um das Thema Mitarbeitergewinnung geht. "Auch Liechtenstein, die Schweiz oder Südtirol könnten demnächst auf dem Plan stehen", ergänzt der Experte. Seine Mission: Spitzenkräfte an seine Kunden der JAY Solution GmbH vermitteln und einen laufenden Bewerberpool aufbauen, damit die Kanzleien bestens besetzt und modernisiert in die Zukunft schauen können.Sie sind als Steuerberatungskanzlei auf der Suche nach neuen Fachkräften und möchten auf moderne, zeitsparende und erfolgversprechende Recruiting-Methoden setzen? 