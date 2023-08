NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für DHL Group auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 43,50 Euro belassen. Auch wenn sich der Markt auf DSV und DHL fokussiere, gebe es noch mehr mögliche Kaufinteressenten für die Bahn-Tochter DB Schenker, schrieb Analyst Alexander Irving in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auch die Mehrheitsaktionäre von Kühne+Nagel könnten eine Offerte erwägen, ebenso wie Reedereien, die nach dem Pandemie-Boom prall gefüllte Kassen hätten. Mit Blick auf DHL sieht der Experte im Falle einer Übernahme von DB Schenker mehr Umsetzungsrisiken als ihm lieb sind./mis/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.08.2023 / 20:48 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.08.2023 / 05:00 / UTC

DE0005552004