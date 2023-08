EQS-News: M1 Kliniken AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Quartalsergebnis

M1 Kliniken AG veröffentlicht Zahlen für das erste Halbjahr 2023:



31.08.2023

M1 Kliniken AG veröffentlicht Zahlen für das erste Halbjahr 2023: Weiteres Wachstum und überproportionale Steigerung des operativen Ergebnisses Konzernumsatz steigt im ersten Halbjahr 2023 um rund 9 % auf 150,8 Mio. EUR (Vorjahr 138,7 Mio. EUR)



Konzern-EBIT erhöht sich um über 60 % auf 7,3 Mio. EUR (Vorjahr: 4,5 Mio. EUR)



Beauty-Segment: Umsatzsteigerung von mehr als 33 % auf 37,2 Mio. EUR und EBIT- Marge erstmalig über 20 % Berlin, 31. August 2023 - Die M1 Kliniken AG (ISIN: DE000A0STSQ8) gibt die vorläufigen Finanzkennzahlen für das erste Halbjahr 2023 bekannt. Demnach erhöhte sich der konsolidierte Konzernumsatz der M1-Gruppe im ersten Halbjahr um 8,7 % auf 150,8 Mio. EUR (Vorjahr: 138,7 Mio. EUR). Das Konzern-EBITDA der M1-Gruppe betrug im ersten Halbjahr 2023 insgesamt 9,9 Mio. EUR (Vorjahr: 7,4 Mio. EUR), das entspricht einer Zunahme von rund 35 %. Das Konzern-EBIT stieg um 63 % auf 7,3 Mio. EUR (Vorjahr: 4,5 Mio. EUR). Die Konzern EBIT-Marge erhöhte sich von 3,2 % auf 4,8 %. Der Umsatz und das EBIT im Beauty-Segment konnten im ersten Halbjahr 2023 überproportional gesteigert werden. Der Umsatz erhöhte sich um 33,5 % auf 37,2 Mio. EUR (Vorjahr: 27,9 Mio. EUR). Das EBIT in diesem Segment verbesserte sich von 2,6 Mio. EUR auf 8,1 Mio. EUR. Die EBIT-Marge erhöhte sich von 9,3 % auf 21,9 %. Das Beauty-Segment im Heimatmarkt Deutschland erzielte einen Umsatz von 31,4 Mio. EUR und ein EBIT von 8,7 Mio. EUR (Vorjahr: 3,7 Mio. EUR). Die EBIT-Marge in Deutschland betrug somit 27,8 % (Vorjahr: 15,5 %). Die internationalen Beauty-Märkte verbuchten ein Umsatzwachstum von über 50 % auf 5,8 Mio. EUR (Vorjahr: 3,8 Mio. EUR) und ein EBIT von -0,6 Mio. EUR (Vorjahr: -1,1 Mio. EUR). Mit der Eröffnung des 57. medizinischen Fachzentrums in Passau Ende Juli 2023 wurde das M1-Netzwerk weiter ausgebaut. Mit der in Kürze folgenden Eröffnung des Fachzentrums in Bukarest/ Rumänien wird die Osteuropa-Strategie erfolgreich fortgesetzt. "Unsere Expansionsaktivitäten sind voll im Plan und wir erwarten, im laufenden Geschäftsjahr noch drei weitere neue Standorte eröffnen zu können, so dass am Jahresende das M1-Netzwerk 60 Standorte umfasst. Die Bedeutung der ausländischen Standorte wird in Zukunft erheblich steigen. Hierfür investiert die Gruppe in die Markenbekanntheit und Reichweite in den bearbeiteten Landesmärkten", so der Vorstand der M1 Kliniken AG, Attila Strauss. Am 19. Juli 2023 hat die ordentliche Hauptversammlung in Berlin erneut als Präsenzveranstaltung stattgefunden. Sämtliche Beschlussvorschläge von Vorstand und Aufsichtsrat wurden mit einer Zustimmung von 94,19 % bis 99,97 % von den anwesenden Aktionären angenommen. Die Halbjahresbilanz und weiterführende Informationen werden im Zwischenbericht für das erste Halbjahr am 31. August 2023 veröffentlicht. Über die M1 Kliniken AG Die M1 Kliniken AG ist der führende Anbieter schönheitsmedizinischer Gesundheitsdienstleistungen in Deutschland. Im ästhetischen und chirurgischen Bereich bietet die Unternehmensgruppe Produkte und Dienstleistungen mit höchsten Qualitätsstandards an. Unter der Marke "M1 Med Beauty" werden derzeit in 57 Fachzentren schönheitsmedizinische Behandlungen angeboten. Dabei zählt die M1-Schlossklinik für plastische und ästhetische Chirurgie in Berlin mit sechs Operationssälen und 35 Betten zu den größten und modernsten Einrichtungen dieser Art in Europa. Seit Ende 2018 treibt M1 die Internationalisierung voran und ist derzeit in neun Ländern vertreten. Mit ihrer strategischen Beteiligung an der HAEMATO AG ist M1 Kliniken AG zudem in der Lage, Umsatz- und Ertragspotenziale der Behandlungsprodukte im medizinisch-ästhetischen Bereich zu nutzen.





