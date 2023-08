Der DAX konnte am Vortag direkt weiter ansteigen und im Tageshoch 15.978 Punkte erreichen. In der Folge prallte der DAX wieder nach unten ab und ging bei 15.915 Punkten aus dem Handel. Im frühen Handel zeigt sich der DAX am heutigen Donnerstag im Bereich von 15.980 Punkten erneut leicht unter dem Widerstand bei 16.000 Punkten. Am Vortag hieß es im Insight: "Diese Erholung könnte noch den 50er-EMA im Tageschart im Bereich von 15.900 Punkten erreichen, ...

